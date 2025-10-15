Ο Τάσος Ποτσέπης, γνωστός από την τηλεοπτική του εμφάνιση στην εκπομπή «Ραντεβού στα τυφλά» και την ατάκα «Αγάπη μόνο», αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της αποπομπής του από την Αστυνομική Υπηρεσία. Ο Ποτσέπης υπηρετούσε ως συνοριοφύλακας στη Χίο από την πρόσληψή του το 2020.Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι η χαμηλή βαθμολογία που συγκέντρωσε στην ετήσια αξιολόγηση του καλοκαιριού, η οποία ήταν κάτω από τη βάση, κρίνεται ως λόγος για την απόλυσή του από το Σώμα. Η θητεία του στην Αστυνομία αναμένεται να τερματιστεί επίσημα στις 20 Οκτωβρίου.Ο Τάσος Ποτσέπης αρνείται τις κατηγορίες περί ανεπάρκειας, κάνοντας λόγο για «αδικία» μέσω των social media, ενώ ο δικηγόρος του, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, επιβεβαίωσε ότι θα προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες κατά της απόφασης.Ο δικηγόρος του Ανδρέας Θεοδωρόπουλος αναφέρει:«Πώς είναι δυνατόν ο Αναστάσιος Ποτσέπης ο εντολέας μου να έχει κριθεί με κάτω από τη βάση βαθμολογία, αλλά σήμερα να εκτελεί χρέη σκοπού κεντρικής πύλης του Κέντρου Μεταναστών της Χίου, που είναι στα σύνορα με Τουρκία;Απαντήστε μου λοιπόν, κύριοι, έχει λογική ένας άνθρωπος που βαθμολογείται ότι είναι ανίκανος, να του δίνεται όπλο με 30 φυσίγγια, 30 σφαίρες, με χειροπέδες, αλλά και την ικανότητα και το δικαίωμα να συλλάβει οποιονδήποτε μπαίνει, εισέρχεται, εξέρχεται από τη δομή αυτή της Χίου, των μεταναστών;Είναι ελληνικό κράτος αυτό, το οποίο επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να φέρει οπλισμό και να κάνει μάχιμες εκτελεστικές θέσεις, αλλά παράλληλα να τον θεωρεί ανίκανο;Θα προσφύγουμε με κάθε μέσον σε όλα τα ελληνικά δικαστήρια και να είστε σίγουροι πως θα δικαιωθούμε, διότι η αναιτιολόγητη μη ανανέωσή του συνιστά μη δημοκρατική πράξη εναντίον ενός Έλληνα αστυνομικού, ο οποίος δεν κατηγορείται για κανένα πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα. Η δικαιοσύνη θα μιλήσει και θα φτάσουμε μέχρι τέλους.»Πηγή: tvnea.com