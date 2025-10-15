2025-10-15 12:46:31
Φωτογραφία για «Ανίκανος, αλλά με όπλο στη Χίο»: Ο δικηγόρος του Τάσου Ποτσέπη καταγγέλλει την απόφαση αποπομπής
Ο Τάσος Ποτσέπης, γνωστός από την τηλεοπτική του εμφάνιση στην εκπομπή «Ραντεβού στα τυφλά» και την ατάκα «Αγάπη μόνο», αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της αποπομπής του από την Αστυνομική Υπηρεσία. Ο Ποτσέπης υπηρετούσε ως συνοριοφύλακας στη Χίο από την πρόσληψή του το 2020. 

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι η χαμηλή βαθμολογία που συγκέντρωσε στην ετήσια αξιολόγηση του καλοκαιριού, η οποία ήταν κάτω από τη βάση, κρίνεται ως λόγος για την απόλυσή του από το Σώμα. Η θητεία του στην Αστυνομία αναμένεται να τερματιστεί επίσημα στις 20 Οκτωβρίου. 

Ο Τάσος Ποτσέπης αρνείται τις κατηγορίες περί ανεπάρκειας, κάνοντας λόγο για «αδικία» μέσω των social media, ενώ ο δικηγόρος του, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, επιβεβαίωσε ότι θα προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες κατά της απόφασης.

Ο δικηγόρος του Ανδρέας Θεοδωρόπουλος αναφέρει:

«Πώς είναι δυνατόν ο Αναστάσιος Ποτσέπης ο εντολέας μου να έχει κριθεί με κάτω από τη βάση βαθμολογία, αλλά σήμερα να εκτελεί χρέη σκοπού κεντρικής πύλης του Κέντρου Μεταναστών της Χίου, που είναι στα σύνορα με Τουρκία;


 Απαντήστε μου λοιπόν, κύριοι, έχει λογική ένας άνθρωπος που βαθμολογείται ότι είναι ανίκανος, να του δίνεται όπλο με 30 φυσίγγια, 30 σφαίρες, με χειροπέδες, αλλά και την ικανότητα και το δικαίωμα να συλλάβει οποιονδήποτε μπαίνει, εισέρχεται, εξέρχεται από τη δομή αυτή της Χίου, των μεταναστών;

Είναι ελληνικό κράτος αυτό, το οποίο επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να φέρει οπλισμό και να κάνει μάχιμες εκτελεστικές θέσεις, αλλά παράλληλα να τον θεωρεί ανίκανο;

Θα προσφύγουμε με κάθε μέσον σε όλα τα ελληνικά δικαστήρια και να είστε σίγουροι πως θα δικαιωθούμε, διότι η αναιτιολόγητη μη ανανέωσή του συνιστά μη δημοκρατική πράξη εναντίον ενός Έλληνα αστυνομικού, ο οποίος δεν κατηγορείται για κανένα πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα. Η δικαιοσύνη θα μιλήσει και θα φτάσουμε μέχρι τέλους.»

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Βασίλης Ρίσβας αποκαλύπτει: Πώς έπεισε το Mega για τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» - «Άρχισαν να γελάνε και υπογράψαμε»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Βασίλης Ρίσβας αποκαλύπτει: Πώς έπεισε το Mega για τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» - «Άρχισαν να γελάνε και υπογράψαμε»
Θεσσαλονίκη: Ο Ρουβίκωνας ανήρτησε πανό και πέταξε τρικάκια στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θεσσαλονίκη: Ο Ρουβίκωνας ανήρτησε πανό και πέταξε τρικάκια στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νέο τηλεοπτικό project στο OPEN με τη Μάγδα Τσέγκου και την υπογραφή του Τάσου Δούση
Νέο τηλεοπτικό project στο OPEN με τη Μάγδα Τσέγκου και την υπογραφή του Τάσου Δούση
Γιώργος Φλωρίδης: Σύντομα η εισαγγελική απόφαση για την εκταφή της σορού του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι
Γιώργος Φλωρίδης: Σύντομα η εισαγγελική απόφαση για την εκταφή της σορού του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι
Δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Τεμπών: Δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος, κάθε σορός έχει ταυτοποιηθεί μέσω DNA
Δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Τεμπών: Δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος, κάθε σορός έχει ταυτοποιηθεί μέσω DNA
Η απόφαση του δικαστηρίου για τον θανάσιμο τραυματισμό επιβάτη στο σιδηροδρομικό σταθμό Δομοκού
Η απόφαση του δικαστηρίου για τον θανάσιμο τραυματισμό επιβάτη στο σιδηροδρομικό σταθμό Δομοκού
Με απόφαση Κυρανάκη αναστέλλεται η άδεια για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Νέας Καρβάλης - Τοξότες
Με απόφαση Κυρανάκη αναστέλλεται η άδεια για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Νέας Καρβάλης - Τοξότες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μετακινείται ο «Εκατομμυριούχος» στο prime time
Μετακινείται ο «Εκατομμυριούχος» στο prime time
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (14/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (14/10/2025)
Μετρώντας τον αριθμό π με ένα απλό εκκρεμές
Μετρώντας τον αριθμό π με ένα απλό εκκρεμές
Τα μαθηματικά πίσω από το διαδικτυακό πόκερ
Τα μαθηματικά πίσω από το διαδικτυακό πόκερ
Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Πραγματοποιηθηκε εκδήλωση στη μνήμη των Μακεδονομάχων Σιδηροδρομικών
Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Πραγματοποιηθηκε εκδήλωση στη μνήμη των Μακεδονομάχων Σιδηροδρομικών