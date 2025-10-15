2025-10-15 12:46:31
Σήμερα, στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», ο Βασίλης Ρίσβας έκανε μια αναδρομή σε δύο από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές του δημιουργίες, τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» και το «50-50». Μεταξύ άλλων, ο σεναριογράφος μοιράστηκε παρασκηνιακές ιστορίες από την επιτυχία του Mega, αποκαλύπτοντας πως η έμπνευση για τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» προήλθε, παραδόξως, χωρίς οι ίδιοι να έχουν βιώσει εκ των έσω τον κόσμο της «νύχτας».

«Με τα Μαύρα Μεσάνυχτα, όλοι μας ρωτούσαν “τι κάνετε το βράδυ σπίτι σας;”. Ήμασταν άσχετοι, δεν είχαμε ιδέα από νύχτα. Δεν είχαμε πάει ποτέ στα μπουζούκια. Πήγαμε μόνο μία, δύο φορές για να κάνουμε… έρευνα αγοράς και είδαμε από κοντά τι σημαίνει νύχτα! Εμείς είχαμε καταλάβει ότι τα Μαύρα Μεσάνυχτα θα πάνε καλά, τα κανάλια δεν το είχαν καταλάβει», είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Ρίσβας.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πώς το Mega αποφάσισε τελικά να δώσει το «πράσινο φως» για τη σειρά: «Για να πει το ναι το Mega, που το είπε τελικά, έπρεπε να βρεθούμε παρέα Κοκκινόπουλος, Βουδούρη, η Δήμητρα κι εγώ απέναντι σε Μπούτο – Λοίζο, οι οποίοι το είχαν πάρει στα χέρια τους και μας είπαν “τι είναι αυτό ακριβώς; Που θα το κατατάξουμε;”.

Κι εκείνη τη στιγμή τούς είπα “να σας διαβάσω το σενάριο εγώ;”. Τους διάβασα το σενάριο εγώ, οπότε άρχισαν να γελάνε και εκεί επί τόπου μας είπαν ότι υπογράφουμε συμβόλαιο τώρα. Έτσι έγινε».

