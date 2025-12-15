2025-12-15 08:00:58
Οριστικό φρένο στα ενοχλητικά τηλεφωνήματα βάζει η παγιωμένη πλέον νομολογία και πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, ενισχύοντας αποφασιστικά τα δικαιώματα εκατομμυρίων συνδρομητών.

Αποζημίωση τουλάχιστον 10.000 ευρώΤο «Μητρώο 11»: Η απόλυτη ασπίδα προστασίαςΠώς γίνεται η εγγραφή στο Μητρώο 11

Σημαντική και οριστική ενίσχυση της προστασίας των πολιτών απέναντι στις ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις φέρνει η πλέον ξεκάθαρη νομολογιακή γραμμή των δικαστηρίων, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου.

Πλέον, όσοι δέχονται διαφημιστικές ή προωθητικές κλήσεις ενώ έχουν δηλώσει ρητά ότι δεν τις επιθυμούν, αποκτούν ισχυρό και κατοχυρωμένο δικαίωμα αποζημίωσης, χωρίς ποινική εμπλοκή και χωρίς ρίσκο.

Αποζημίωση τουλάχιστον 10.000 ευρώ

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τη νομολογία, κάθε πολίτης που λαμβάνει παράνομη κλήση μετά από ρητή δήλωση άρνησης μπορεί να διεκδικήσει ελάχιστη αποζημίωση 10.000 ευρώ, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, χωρίς καμία ποινική δίωξη ή νομική επιβάρυνση για τον ίδιο.

Η διαδικασία είναι αποκλειστικά αστική και στρέφεται μόνο κατά της εταιρείας ή του τηλεφωνικού κέντρου που παραβίασε τον νόμο.

Το «Μητρώο 11»: Η απόλυτη ασπίδα προστασίας

Κεντρικό ρόλο στην προστασία της ιδιωτικότητας έχει το λεγόμενο «Μητρώο 11», ένα θεσμικό εργαλείο που μεταφέρει ολόκληρη την ευθύνη στους παραβάτες. Το «Μητρώο 11», που προβλέπεται από το άρθρο 11 του νόμου 3471/2006, αποτελεί υποχρεωτικό κατάλογο τον οποίο τηρεί κάθε πάροχος τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.

Σε αυτό εγγράφονται οι συνδρομητές που δηλώνουν ρητά ότι δεν επιθυμούν καμία διαφημιστική ή προωθητική τηλεφωνική επικοινωνία, ανεξαρτήτως εταιρείας ή σκοπού κλήσης.

Πώς γίνεται η εγγραφή στο Μητρώο 11

Η εγγραφή είναι απλή και μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ή με αίτηση σε κατάστημα του παρόχου. Από τη στιγμή που ολοκληρωθεί, ο συνδρομητής καλύπτεται πλήρως από τον νόμο και δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια παράνομη ενέργεια ακολουθήσει.

Αν, παρά την εγγραφή στο «Μητρώο 11», συνεχιστούν οι ανεπιθύμητες κλήσεις, ο πολίτης αποκτά αυτοτελές και πλήρως τεκμηριωμένο δικαίωμα αποζημίωσης. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τις εταιρείες και τα τηλεφωνικά κέντρα που αγνόησαν τη δήλωση άρνησης, με τον νόμο και τη νομολογία να λειτουργούν πλέον ξεκάθαρα υπέρ του καταναλωτή.



