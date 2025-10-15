2025-10-15 12:46:31
Φωτογραφία για Μετακινείται ο «Εκατομμυριούχος» στο prime time



 Μια έκτακτη αλλαγή στον προγραμματισμό του καναλιού ΑΝΤ1 φέρνει αναστάτωση στον προγραμματισμό, καθώς το δημοφιλές «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» μετακινείται από την καθιερωμένη του ώρα.

Η αιτία δεν είναι άλλη από ένα μεγάλο ευρωπαϊκό αθλητικό γεγονός που μαγνητίζει το ελληνικό κοινό: ο κρίσιμος ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ Φέγενορντ και Παναθηναϊκού που θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 23/10.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σταθμού, η προβολή του αγώνα ξεκινά στις 20:00, έτσι το τηλεπαιχνίδι με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου θα μεταδοθεί στις 22:00, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής αναμέτρησης.

Είναι σύνηθες οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις να ανατρέπουν τα τηλεοπτικά προγράμματα, ειδικά όταν σε αυτές συμμετέχουν ελληνικές ομάδες. 

Λέτε να είναι και μια πρώτη δοκιμασία για το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» στην prime time ζώνη;



Πηγή: tvnea.com
