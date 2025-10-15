greece-salonikia

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προτείνει την έναρξη κοινών προγραμμάτων όσον αφορά τα drones και την αεροπορική άμυνα τους επόμενους μήνες, στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου πενταετούς σχεδίου για τον επανεξοπλισμό της ηπείρου και τον περιορισμό της Ρωσίας, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Bloomberg News.Μέχρι το τέλος του 2027, το σχέδιο προβλέπει ότι η ΕΕ θα πραγματοποιεί το 40% των προμηθειών της στον τομέα της Αμυνας από κοινού, υπερδιπλασιάζοντας το τρέχον ποσοστό.«Τα αυταρχικά κράτη παρεμβαίνουν όλο και περισσότερο στις κοινωνίες και τις οικονομίες μας», αναφέρεται στο έγγραφο. «Οι παραδοσιακοί σύμμαχοι και εταίροι μετατοπίζουν την προσοχή τους σε άλλες περιοχές του κόσμου».Προσθέτει: «Η στρατιωτικοποιημένη Ρωσία αποτελεί μόνιμη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο άμεσο μέλλον».Η πρόταση, που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, προβλέπει μια πλήρη αναθεώρηση του στρατιωτικού σχεδιασμού και των προμηθειών της ΕΕ.Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συντονίσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, υποστηρίζει, και να δημιουργήσουν γρήγορα συνασπισμούς για την από κοινού κατάρτιση νέων αμυντικών προγραμμάτων. Και αυτές οι προσπάθειες πρέπει να ξεκινήσουν εντός του επόμενου έτους, εάν η ήπειρος θέλει να επιτύχει τον στόχο της να είναι έτοιμη για μάχη το 2030.Το σχέδιο, το οποίο εξακολουθεί να υπόκειται σε αλλαγές, θα παρουσιαστεί την Πέμπτη, πριν οι ηγέτες το συζητήσουν την επόμενη εβδομάδα σε σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.Το έγγραφο σημειώνει ότι, ενώ ο συνολικός αμυντικός προϋπολογισμός της Ένωσης έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2021 - από 218 δισεκατομμύρια ευρώ σε 392 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπεται για το 2025 - οι δαπάνες εξακολουθούν να είναι σε μεγάλο βαθμό ασυντόνιστες μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Αυτό περιορίζει την ικανότητα της Ευρώπης να επανεξοπλιστεί γρήγορα, αναφέρει.