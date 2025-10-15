2025-10-15 15:52:32
Φωτογραφία για «Η Ελλάδα ψηφίζει» κάνει πρεμιέρα σήμερα στον ΣΚΑΪ



Το «Η Ελλάδα ψηφίζει» επιστρέφει απόψε, Τετάρτη, στις 21.00 στον ΣΚΑΪ και γίνεται ακόμα πιο διαδραστικό! Στο μοναδικό live τηλεπαιχνίδι σόου της ελληνικής τηλεόρασης οι τηλεθεατές έχουν τον πρώτο λόγο και είναι εκείνοι που πρωταγωνιστούν και καθορίζουν τις εξελίξεις.

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος ετοιμάζονται να κάνουν ερωτήσεις που θα συζητηθούν και σε αυτό το live όλες προέρχονται από το τηλεοπτικό κοινό:

Αν ο πρωθυπουργός αντέγραφε τον Τραμπ με τους Κόλμπερτ και Κίμελ, ποια σατιρική εκπομπή θα έκοβε;

Ποιος πολιτικός θα τα έβγαζε πέρα σε ένα «παζάρι» με τον Ερντογάν;

Από απόψε, οι τηλεθεατές δεν στέλνουν απλά τις ερωτήσεις τους μέσω της ειδικής εφαρμογής αλλά μπορούν, εάν το επιθυμούν, να εξηγήσουν και το λόγο που θέτουν τη συγκεκριμένη ερώτηση βγαίνοντας ζωντανά την ώρα του παιχνιδιού. Ένα πρόσωπο-έκπληξη θα ξαφνιάσει παρουσιαστές και κοινό, όταν αποκαλυφθεί πως η ερώτηση είναι δική του!

Η κάμερα του «Η Ελλάδα ψηφίζει» βγαίνει εκτός πλατό και συναντά τους τηλεθεατές θέτοντάς τους ερωτήματα που μας αφορούν όλους, σε ζωντανή σύνδεση. Μία live σφυγμομέτρηση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών που θα μεταφέρει τον παλμό του κοινού στο στούντιο!

Αν θέλετε να γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης παρέας, να ψηφίσετε και να κερδίσετε δεν έχετε παρά να κατεβάσετε την δωρεάν ειδική εφαρμογή μέσα από το App Store ή το Google Play. Το «Η Ελλάδα ψηφίζει» ξεκινά και φέρνει τα δικά σας ερωτήματα στην οθόνη!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ





Πηγή: tvnea.com
