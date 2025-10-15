greece-salonikia

Τι κάνει ένα διαβατήριο "ισχυρό";Η δυνατότητα για τον κάτοχό του να ταξιδέψει σε προορισμούς σε όλο τον κόσμο δείχνοντας απλά το διαβατήριό του, χωρίς να απαιτείται βίζα.Ο δείκτης Henley Passport Index είναι μία από τις διάφορες λίστες που μετρούν τη "δύναμη" των διαβατηρίων και, για πρώτη φορά στην 20ετή ιστορία του, το αμερικανικό διαβατήριο έπεσε εκτός του Top 10, σύμφωνα με το CNN.Τρία ασιατικά διαβατήρια βρίσκονται σήμερα στην κορυφή του πίνακα κατάταξης: Σιγκαπούρη, με πρόσβαση χωρίς βίζα σε 193 προορισμούς παγκοσμίως, Νότια Κορέα, με πρόσβαση σε 190 και Ιαπωνία, με 189.Πού βρίσκεται η Ελλάδα;Η Ελλάδα, μαζί με την Ουγγαρία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία βρίσκεται στην 6η θέση, με τη δυνατότητα για τους κατόχους ελληνικού διαβατηρίου να ταξιδέψουν σε 186 προορισμούς χωρίς να χρειάζεται να εκδώσουν βίζα.Πτώση για ΗΠΑ και ΒρετανίαΟι ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, βρίσκονται στη 12η θέση στην τελευταία τριμηνιαία κατάταξη, ισόβαθμες με τη Μαλαισία.Οι πολίτες και των δύο χωρών απολαμβάνουν πρόσβαση χωρίς βίζα σε 180 από τις 227 χώρες και εδάφη που παρακολουθούνται από τον δείκτη, ο οποίος δημιουργήθηκε από τη Henley & Partners, με έδρα το Λονδίνο, και χρησιμοποιεί αποκλειστικά στοιχεία από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών. Καθώς η Henley υπολογίζει πολλές χώρες με την ίδια βαθμολογία στην ίδια θέση στην κατάταξή της, υπάρχουν στην πραγματικότητα 36 χώρες που υπερτερούν των ΗΠΑ στον κατάλογο.Το 2014, οι ΗΠΑ κατείχαν την πρώτη θέση και τον Ιούλιο του 2025 εξακολουθούσαν να βρίσκονται στην πρώτη 10άδα.Τι άλλαξε; Τον Απρίλιο, η Βραζιλία απέσυρε την πρόσβαση χωρίς βίζα για τους πολίτες των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας λόγω έλλειψης αμοιβαιότητας. Η Κίνα έχει εισαγάγει πιο φιλόξενες πολιτικές, προσφέροντας απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για δεκάδες κυρίως ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Γαλλίας, αλλά αυτό δεν ισχύει για τις ΗΠΑ.Η Παπούα Νέα Γουινέα και η Μιανμάρ έχουν επίσης τροποποιήσει τις πολιτικές εισόδου τους, γεγονός που ενίσχυσε άλλα διαβατήρια, ενώ υποβάθμισε περαιτέρω την κατάταξη των ΗΠΑ. Το τελικό "χτύπημα", σύμφωνα με την τελευταία έκθεση, ήταν το λανσάρισμα του νέου συστήματος eVisa από τη Σομαλία και ο αποκλεισμός των ΗΠΑ από το Βιετνάμ στις χώρες από τις οποίες δεν απαιτεί visa.Το βρετανικό διαβατήριο, που κάποτε κατείχε την πρώτη θέση στον δείκτη το 2015, έχει επίσης πέσει σε ιστορικό χαμηλό, χάνοντας δύο θέσεις από τον Ιούλιο, από την 6η στην 8η.Από την άλλη, η Κίνα σημείωσε απότομη άνοδο στην κατάταξη, ανεβαίνοντας από την 94η θέση το 2015 στην 64η θέση το 2025, αποκτώντας πρόσβαση χωρίς visa σε 37 ακόμη προορισμούς.Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κέρδισαν επίσης 34 θέσεις την τελευταία δεκαετία, από τη 42η θέση στην 8η θέση.Στο άλλο άκρο της λίστα, στο Νο 106, το Αφγανιστάν παραμένει στην τελευταία θέση, με πρόσβαση χωρίς βίζα σε μόλις 24 προορισμούς, δύο λιγότερους από ό,τι στις αρχές του τρέχοντος έτους. Η Συρία βρίσκεται στο Νο. 105 (με 26 προορισμούς) και το Ιράκ στο Νο. 104 (με 29 προορισμούς).Τα πιο ισχυρά διαβατήρια για το 2025Σιγκαπούρη (193 προορισμοί)Νότια Κορέα (190)Ιαπωνία (189)Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ελβετία (188)Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες (187)Ελλάδα, Ουγγαρία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία (186)Αυστραλία, Τσεχική Δημοκρατία, Μάλτα, Πολωνία (185)Κροατία, Εσθονία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο (184)Καναδάς (183)Λετονία, Λιχτενστάιν (182)Ισλανδία, Λιθουανία (181)ΗΠΑ, Μαλαισία (180)