2025-10-15 15:52:32
Φωτογραφία για Το Open φέρνει δύο νέες εκπομπές – «The Real View» και «Ώρα για TV» κάνουν πρεμιέρα - Όλο το ρεπορτάζ



 Το Open  ανανεώνει το πρόγραμμά του με δύο νέες εκπομπές: το γυναικείο μαγκαζίνο «The Real View» με Χριστοπούλου, Μουτίδου, Καραβοκύρη και Παπίλα, και το τηλεοπτικό show «Ώρα για TV» με Γκουντάρα και Κάκκαβα. Όλες οι λεπτομέρειες για τις πρεμιέρες.

«The Real View»: Το νέο καθημερινό γυναικείο μαγκαζίνο του Open

Από τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, το Open παρουσιάζει το νέο του καθημερινό γυναικείο μαγκαζίνο με τίτλο «The Real View».

Η εκπομπή θα προβάλλεται καθημερινά από τις 21:00 έως τις 23:00 και θα προσφέρει μια διαφορετική, πιο αυθεντική και γυναικεία ματιά στα θέματα της επικαιρότητας, της κοινωνίας, της ψυχαγωγίας και του lifestyle.

Στο πάνελ της εκπομπής θα βρίσκονται τέσσερις γυναίκες με έντονη προσωπικότητα και ξεχωριστό στυλ:

Έλενα Χριστοπούλου

Σοφία Μουτίδου

Δάφνη Καραβοκύρη

Ελίνα Παπίλα



Οι παρουσιάστριες θα σχολιάζουν με χιούμορ, ειλικρίνεια και άποψη τα πρόσωπα και τις ειδήσεις της ημέρας, προσφέροντας στο κοινό έναν νέο τρόπο να βλέπει την επικαιρότητα.

Το «The Real View» φιλοδοξεί να αποτελέσει τη νέα αγαπημένη καθημερινή συνήθεια των τηλεθεατών του Open, προσφέροντας φρεσκάδα και θετική ενέργεια στη βραδινή ζώνη.



«Ώρα για TV»: Η νέα μεσημεριανή εκπομπή του Open τα Σαββατοκύριακα

1 Νοεμβρίου θα κάνει η νέα ψυχαγωγική εκπομπή «Ώρα για TV», που έρχεται να κατακτήσει τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρεθεί το αγαπημένο τηλεοπτικό δίδυμο Γρηγόρης Γκουντάρας και Ναταλί Κάκκαβα, οι οποίοι θα μεταφέρουν στις οθόνες μας όλα τα νέα της τηλεόρασης, της showbiz και των αγαπημένων προσώπων της μικρής οθόνης.

Το πάνελ της εκπομπής συμπληρώνουν οι:

Θοδωρής Ρακιντζής

Έλενα Σωτηροπούλου

Χρύσλα Γεωργακοπούλου

Γιάννης Πουλόπουλος

Σωτήρης Καραμίντζας



Η εκπομπή «Ώρα για TV» θα εστιάζει στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, τις αποκλειστικές συνεντεύξεις και τις αποκαλύψεις για τις αγαπημένες παραγωγές και τα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, με τη χαρακτηριστική ενέργεια και αμεσότητα του Open.

Με τις δύο νέες εκπομπές, το Open συνεχίζει τη στρατηγική ανανέωσης του προγράμματός του, επενδύοντας σε φρέσκιες ιδέες, γνώριμα πρόσωπα και τηλεοπτικό περιεχόμενο που απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Κοινωνία Ώρα MEGA»: Ρεκόρ τηλεθέασης για την πρωινή εκπομπή του MEGA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Κοινωνία Ώρα MEGA»: Ρεκόρ τηλεθέασης για την πρωινή εκπομπή του MEGA
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Στο μικροσκόπιο οι ραγδαίες εξελίξεις για το έγκλημα στην Φοινικούντα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Στο μικροσκόπιο οι ραγδαίες εξελίξεις για το έγκλημα στην Φοινικούντα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Η Ελλάδα ψηφίζει» κάνει πρεμιέρα σήμερα στον ΣΚΑΪ
«Η Ελλάδα ψηφίζει» κάνει πρεμιέρα σήμερα στον ΣΚΑΪ
Open: Επιστρέφει ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου!
Open: Επιστρέφει ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου!
«Πρωτιά για το Live News – Πώς κινήθηκαν οι απογευματινές εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια»
«Πρωτιά για το Live News – Πώς κινήθηκαν οι απογευματινές εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια»
«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»: Τι ανακοίνωσε το OPEN για τη νέα του εκπομπή;
«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»: Τι ανακοίνωσε το OPEN για τη νέα του εκπομπή;
«Το Σόι σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα και ποια μέρα θα παίζει;
«Το Σόι σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα και ποια μέρα θα παίζει;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΦΣ: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα του Health Hub
ΠΦΣ: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα του Health Hub
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχιμηχανικός του ΟΣΕ Γιώργος Νίνος
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχιμηχανικός του ΟΣΕ Γιώργος Νίνος
«Το δίκτυο των τέως ΣΠΑΠ ...ποδηλατόδρομος»
«Το δίκτυο των τέως ΣΠΑΠ ...ποδηλατόδρομος»
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 14/10/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 14/10/2025
Τέμπη: Ποιοι είναι οι 36 κατηγορούμενοι στη δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου
Τέμπη: Ποιοι είναι οι 36 κατηγορούμενοι στη δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου