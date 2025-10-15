





Το Open ανανεώνει το πρόγραμμά του με δύο νέες εκπομπές: το γυναικείο μαγκαζίνο «The Real View» με Χριστοπούλου, Μουτίδου, Καραβοκύρη και Παπίλα, και το τηλεοπτικό show «Ώρα για TV» με Γκουντάρα και Κάκκαβα. Όλες οι λεπτομέρειες για τις πρεμιέρες.

«The Real View»: Το νέο καθημερινό γυναικείο μαγκαζίνο του Open

Από τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, το Open παρουσιάζει το νέο του καθημερινό γυναικείο μαγκαζίνο με τίτλο «The Real View».

Η εκπομπή θα προβάλλεται καθημερινά από τις 21:00 έως τις 23:00 και θα προσφέρει μια διαφορετική, πιο αυθεντική και γυναικεία ματιά στα θέματα της επικαιρότητας, της κοινωνίας, της ψυχαγωγίας και του lifestyle.

Στο πάνελ της εκπομπής θα βρίσκονται τέσσερις γυναίκες με έντονη προσωπικότητα και ξεχωριστό στυλ:

Έλενα Χριστοπούλου

Σοφία Μουτίδου

Δάφνη Καραβοκύρη

Ελίνα Παπίλα







Οι παρουσιάστριες θα σχολιάζουν με χιούμορ, ειλικρίνεια και άποψη τα πρόσωπα και τις ειδήσεις της ημέρας, προσφέροντας στο κοινό έναν νέο τρόπο να βλέπει την επικαιρότητα.

Το «The Real View» φιλοδοξεί να αποτελέσει τη νέα αγαπημένη καθημερινή συνήθεια των τηλεθεατών του Open, προσφέροντας φρεσκάδα και θετική ενέργεια στη βραδινή ζώνη.

«Ώρα για TV»: Η νέα μεσημεριανή εκπομπή του Open τα Σαββατοκύριακα

1 Νοεμβρίου θα κάνει η νέα ψυχαγωγική εκπομπή «Ώρα για TV», που έρχεται να κατακτήσει τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρεθεί το αγαπημένο τηλεοπτικό δίδυμο Γρηγόρης Γκουντάρας και Ναταλί Κάκκαβα, οι οποίοι θα μεταφέρουν στις οθόνες μας όλα τα νέα της τηλεόρασης, της showbiz και των αγαπημένων προσώπων της μικρής οθόνης.

Το πάνελ της εκπομπής συμπληρώνουν οι:

Θοδωρής Ρακιντζής

Έλενα Σωτηροπούλου

Χρύσλα Γεωργακοπούλου

Γιάννης Πουλόπουλος

Σωτήρης Καραμίντζας







Η εκπομπή «Ώρα για TV» θα εστιάζει στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, τις αποκλειστικές συνεντεύξεις και τις αποκαλύψεις για τις αγαπημένες παραγωγές και τα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, με τη χαρακτηριστική ενέργεια και αμεσότητα του Open.

Με τις δύο νέες εκπομπές, το Open συνεχίζει τη στρατηγική ανανέωσης του προγράμματός του, επενδύοντας σε φρέσκιες ιδέες, γνώριμα πρόσωπα και τηλεοπτικό περιεχόμενο που απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό.

Πηγή: tvnea.com