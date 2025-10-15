2025-10-15 15:52:32
Φωτογραφία για «Κοινωνία Ώρα MEGA»: Ρεκόρ τηλεθέασης για την πρωινή εκπομπή του MEGA



Ρεκόρ τηλεθέασης για το 2025 σημείωσε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως η κορυφαία πρωινή ενημερωτική εκπομπή.

Το επιτυχημένο magazino του MEGA κυριάρχησε στη ζώνη μετάδοσής του, καταγράφοντας 25,5%, το υψηλότερο μερίδιο τηλεθέασης της χρονιάς, έως τώρα, στο σύνολο του κοινού. Άκρως εντυπωσιακή ήταν η απήχηση και στο δυναμικό κοινό

18-54, όπου το ποσοστό ανέβηκε στο 26,1%, διασφαλίζοντας την πρωτιά της εκπομπής.

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζει, για έβδομη σεζόν, να κερδίζει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών και να αποτελεί την πρώτη τους επιλογή για πρωινή ενημέρωση, με ταχύτητα και αμεσότητα στην κάλυψη της επικαιρότητας αλλά και ουσιαστική επαφή μαζί τους.





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΦΣ: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα του Health Hub
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΦΣ: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα του Health Hub
Το Open φέρνει δύο νέες εκπομπές – «The Real View» και «Ώρα για TV» κάνουν πρεμιέρα - Όλο το ρεπορτάζ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το Open φέρνει δύο νέες εκπομπές – «The Real View» και «Ώρα για TV» κάνουν πρεμιέρα - Όλο το ρεπορτάζ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Βασίλης Ρίσβας αποκαλύπτει: Πώς έπεισε το Mega για τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» - «Άρχισαν να γελάνε και υπογράψαμε»
Ο Βασίλης Ρίσβας αποκαλύπτει: Πώς έπεισε το Mega για τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» - «Άρχισαν να γελάνε και υπογράψαμε»
Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει στο MEGA και με AI...
Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει στο MEGA και με AI...
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Άγγιξε το 38,7% στο δυναμικό κοινό
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Άγγιξε το 38,7% στο δυναμικό κοινό
«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»: Τι ανακοίνωσε το OPEN για τη νέα του εκπομπή;
«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»: Τι ανακοίνωσε το OPEN για τη νέα του εκπομπή;
Το «The Chase» του MEGA πήρε την κορυφή στην απογευματινή ζώνη!
Το «The Chase» του MEGA πήρε την κορυφή στην απογευματινή ζώνη!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχιμηχανικός του ΟΣΕ Γιώργος Νίνος
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχιμηχανικός του ΟΣΕ Γιώργος Νίνος
«Το δίκτυο των τέως ΣΠΑΠ ...ποδηλατόδρομος»
«Το δίκτυο των τέως ΣΠΑΠ ...ποδηλατόδρομος»
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 14/10/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 14/10/2025
Τέμπη: Ποιοι είναι οι 36 κατηγορούμενοι στη δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου
Τέμπη: Ποιοι είναι οι 36 κατηγορούμενοι στη δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου
Θεσσαλονίκη: Ο Ρουβίκωνας ανήρτησε πανό και πέταξε τρικάκια στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ
Θεσσαλονίκη: Ο Ρουβίκωνας ανήρτησε πανό και πέταξε τρικάκια στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ