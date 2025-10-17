2025-10-17 01:07:09
Φωτογραφία για ΜΑΖΙΚΕΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΚΑΣΕΙ ΦΟΥΣΚΑ



ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ μετά από μια μαζική πώληση (sell-off) κρυπτονομισμάτων που συνέβη την Παρασκευή, η οποία προκλήθηκε από την απειλή του Προέδρου Donald Trump να επιβάλει πρόσθετο δασμό 100% στις εισαγωγές από την Κίνα.

Κύρια σημεία:

Αιτία: Η απειλή του Trump για δασμό 100% σε εισαγωγές από την Κίνα.

Αποτέλεσμα: Μαζική πώληση κρυπτονομισμάτων, η οποία αποκάλυψε "επικίνδυνες μοχλεύσεις" στον χώρο.

Επηρρεαζόμενα Κρυπτονομίσματα: Bitcoin, Ether και Solana ήταν μεταξύ των πιο επηρεασμένων.

Ρευστοποιήσεις (Liquidations): Οι συνολικές ρευστοποιήσεις έφτασαν τα $18,28 δισεκατομμύρια. Η CoinGlass χαρακτήρισε το γεγονός ως το "μεγαλύτερο γεγονός ρευστοποίησης στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων".

Τις τελευταίες 24 ώρες, ρευστοποιήθηκαν περίπου:

$5 δισεκατομμύρια σε bitcoin.

$4 δισεκατομμύρια σε ether.

$2 δισεκατομμύρια σε solana.

Ευρύτερη Αγορά: Η πτώση συνέπεσε με την απότομη μείωση των δεικτών Nasdaq και S&P 500 (τις μεγαλύτερες των τελευταίων έξι μηνών).

Πτώση Τιμών (Ενδεικτικά):

Bitcoin: Έπεσε στα $103.000, ενώ διαπραγματευόταν στα $111.616,20 (μείωση σχεδόν 10% τις τελευταίες πέντε ημέρες).

Ether: Βυθίστηκε από $4.365,63 στα $3.742,88 (πτώση 14,2%).

Solana: Έπεσε από $223,10 στα $178,72 (πτώση σχεδόν 20%).

Προηγούμενη Στάση Trump: Παρά την πρόσφατη πτώση, τα κρυπτονομίσματα είχαν σημειώσει σημαντικά κέρδη από τότε που ο Trump ανέλαβε καθήκοντα, λόγω της αλλαγής στάσης του (από "βασισμένο στον αέρα" σε υποστήριξη), την έκδοση του δικού του meme coin, την υπόσχεση στρατηγικού αποθεματικού και την πρόσφατη εκτελεστική διάταξη που επέτρεπε τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σε σχέδια 401(k), οδηγώντας το bitcoin σε ιστορικό υψηλό των $124.000 την προηγούμενη εβδομάδα.

Εμπορικές Εντάσεις: Οι εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας αναζωπυρώθηκαν και λόγω της ανακοίνωσης της Κίνας την Πέμπτη για αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών σπάνιων γαιών.



