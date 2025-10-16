2025-10-16 17:21:09
 Η Liafarm συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία και φέτος στην έκθεση

PHARMApoint, μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του φαρμακευτικού

κλάδου. Η παρουσία της αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία για άμεση

επικοινωνία με τους συνεργάτες της, ανταλλαγή απόψεων και ενίσχυση των

επαγγελματικών δεσμών που τη συνδέουν με το φαρμακείο.

 

Η εταιρεία εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους συνεργάτες

που επισκέφθηκαν το περίπτερό της, για την παρουσία, την εμπιστοσύνη και

τη συνεχή υποστήριξή τους.

 



Με σταθερή δέσμευση στην ποιότητα, την καινοτομία και την εξυπηρέτηση

των σύγχρονων αναγκών του φαρμακείου, η Liafarm συνεχίζει δυναμικά την

πορεία της, επενδύοντας σε λύσεις που στηρίζουν τον επαγγελματία

φαρμακοποιό και ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.






Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/10/2025)
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 14/10/2025
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (14/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (14/10/2025)
Pharma Point 2025: Φαρμακεία - σούπερ μάρκετ καλλυντικών ή μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας;
Αύριο Παρασκευή η απόφαση για τα ΦΥΚ στα φαρμακεία!
Θεσσαλονίκη: Σχέδιο άμεσης σύνδεσης Μετρό και λεωφορείων για πιο εύκολες μετακινήσεις
Η #Παρέα κάνει πρεμιέρα με ένα αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα
«The Floor»: Διαβάστε τα πάντα για το νέο τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ
Μη διαθεσιμότητα των συστημάτων του HMVO τα ξημερώματα Δευτέρας 3/11/25
