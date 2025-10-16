2025-10-16 16:59:57
Φωτογραφία για ΕΟΔΥ: 3 θάνατοι ασθενών με CoViD - Αύξηση ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Αθήνας
Για έντονη αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, γίνεται λόγος στην επιδημιολογική έκθεση για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Αύξηση ιικού φορτίου κορωνοϊού στα αστικά λύματα και 3 θάνατοι ασθενών με CoViD καταγράφηκαν την εβδομάδα 6 - 12 Οκτωβρίου, όπως προκύπτει από την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της, η θετικότητα δεν σημείωσε σημαντική διαφοροποίηση, αλλά "το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την Επικράτεια βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας έντονη αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα".

