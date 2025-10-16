2025-10-16 18:02:14
Φωτογραφία για «Στην αγκαλιά του Φάνη»: Αυτοί είναι οι πρώτοι καλεσμένοι στη νέα late night εκπομπή του ΣΚΑΪ

 



«Στην αγκαλιά του Φάνη» όλα μπορούν να συμβούν! Και θα το αποδείξουμε στην πρεμιέρα, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 23.00, στον ΣΚΑΪ.

Ο Γιώργος Λιανός και η Ρία Ελληνίδου έρχονται στο πιο ανατρεπτικό late night show για μία αξέχαστη βραδιά!

Αμέσως μετά την πρεμιέρα του, ο παρουσιαστής του «The Floor» έρχεται να κάνει ποδαρικό στον κολλητό του. Τι συζητούν οι δύο φίλοι μπροστά και μαζί με το κοινό; Το Survivor είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, με πολλές ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί και που ήρθε η ώρα να ακουστούν! Η νύχτα είναι γεμάτη από απρόοπτα και ο Γιώργος Λιανός σε ρόλο αφηγητή μοιράζεται τα πιο απίθανα βιώματα…

Όταν χαμηλώνουν τα φώτα ο Φάνης Λαμπρόπουλος με τον Γιώργο Λιανό παίρνουν τα μικρόφωνα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αυτό που θα ακολουθήσει! Πώς από τα τραγούδια φτάνουμε στο ψαράδικο του Καπετάν Λιανού; Μόνο ο Φάνης μπορεί να το εξηγήσει!

Το πλατό αναστατώνεται με την είσοδο μίας πολύ εντυπωσιακής γυναίκας που… «Κάτι ξέρει»! Η Ρία Ελληνίδου έρχεται «Στην αγκαλιά του Φάνη» και με εξομολογητική διάθεση μοιράζεται την ιστορία της. Τα χρόνια στο Ωδείο, οι πρώτες εμφανίσεις στα πανηγύρια, τα viral τραγούδια της και η επιτυχία σήμερα. Ποια είναι η πιο αστεία φήμη που έχει βγει για εκείνη και πώς συνδέεται με τη γιαγιά της, τη Σουμέλα;

Επειδή είναι μεγάλη καρδιά δεν χαλάει χατίρι στον παρουσιαστή, παίρνει το τουμπερλέκι και παίζει μουσική για να χορέψει! Και κάπου εκεί στους χορούς και στα τραγούδια, ένας μπαξές εμφανίζεται στη μέση του πλατό…

Λίγο πριν κλείσουμε… Τι σημαίνουν τα αρχικά στις κάρτες με τα λουλούδια που έλαβε ο Φάνης; Και ποιος είναι ο Πλάτωνας ρε παιδιά;

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΟΔΥ: 3 θάνατοι ασθενών με CoViD - Αύξηση ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Αθήνας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΟΔΥ: 3 θάνατοι ασθενών με CoViD - Αύξηση ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Αθήνας
Η Liafarm στο PharmaPOINT 2025!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Liafarm στο PharmaPOINT 2025!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«The Floor»: Διαβάστε τα πάντα για το νέο τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ
«The Floor»: Διαβάστε τα πάντα για το νέο τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ
«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα εκπομπή του OPEN
«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα εκπομπή του OPEN
«Η Ελλάδα ψηφίζει» κάνει πρεμιέρα σήμερα στον ΣΚΑΪ
«Η Ελλάδα ψηφίζει» κάνει πρεμιέρα σήμερα στον ΣΚΑΪ
«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»: Τι ανακοίνωσε το OPEN για τη νέα του εκπομπή;
«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»: Τι ανακοίνωσε το OPEN για τη νέα του εκπομπή;
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Επιστρέφεις στον ΣΚΑΪ ανανεωμένο...
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Επιστρέφεις στον ΣΚΑΪ ανανεωμένο...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αύριο Παρασκευή η απόφαση για τα ΦΥΚ στα φαρμακεία!
Αύριο Παρασκευή η απόφαση για τα ΦΥΚ στα φαρμακεία!
Θεσσαλονίκη: Σχέδιο άμεσης σύνδεσης Μετρό και λεωφορείων για πιο εύκολες μετακινήσεις
Θεσσαλονίκη: Σχέδιο άμεσης σύνδεσης Μετρό και λεωφορείων για πιο εύκολες μετακινήσεις
Η #Παρέα κάνει πρεμιέρα με ένα αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα
Η #Παρέα κάνει πρεμιέρα με ένα αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα
«The Floor»: Διαβάστε τα πάντα για το νέο τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ
«The Floor»: Διαβάστε τα πάντα για το νέο τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ
Μη διαθεσιμότητα των συστημάτων του HMVO τα ξημερώματα Δευτέρας 3/11/25
Μη διαθεσιμότητα των συστημάτων του HMVO τα ξημερώματα Δευτέρας 3/11/25