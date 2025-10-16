2025-10-16 18:43:52
Ο εγκέφαλός μας δημιουργεί συνεχώς νευρωνικές οδούς που ενισχύουν πρότυπα συμπεριφοράς –  είναι το κεντρικό όργανο του νευρικού μας συστήματος, που δημιουργεί συνεχώς μοτίβα και είναι εντυπωσιακά αποτελεσματικός σε αυτό!

Τα μοτίβα (ή πρότυπα / patterns) είναι επαναλαμβανόμενες δομές, σχέσεις ή ακολουθίες που αναγνωρίζει ο εγκέφαλός μας.

Ένα πρόσωπο που βλέπουμε συχνά – το αναγνωρίζει άμεσα.

Μια σκέψη που κάνουμε συχνά – την καταγράφει και την ενισχύει.

Μια μουσική φράση που ακούμε – προβλέπει την συνέχεια.

Ένας συγκεκριμένος τρόπος ομιλίας – προϊδεάζει για συναισθήματα ή προθέσεις.

Ένα μικρό σήμα κινδύνου – καταγράφεται και αντιδράμε πριν συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς συνέβη.

Ο εγκέφαλός μας δηλαδή, αναζητά και εντοπίζει μοτίβα.

Κάνει υποθέσεις για τον κόσμο βασισμένος σε αυτά.

Μαθαίνει συνεχώς, προσαρμόζεται και προβλέπει.

…και ας παραμείνουμε στην σκέψη
