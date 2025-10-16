2025-10-16 18:43:52

Ο εγκέφαλός μας δημιουργεί συνεχώς νευρωνικές οδούς που ενισχύουν πρότυπα συμπεριφοράς – είναι το κεντρικό όργανο του νευρικού μας συστήματος, που δημιουργεί συνεχώς μοτίβα και είναι εντυπωσιακά αποτελεσματικός σε αυτό!



Τα μοτίβα (ή πρότυπα / patterns) είναι επαναλαμβανόμενες δομές, σχέσεις ή ακολουθίες που αναγνωρίζει ο εγκέφαλός μας.



Ένα πρόσωπο που βλέπουμε συχνά – το αναγνωρίζει άμεσα.



Μια σκέψη που κάνουμε συχνά – την καταγράφει και την ενισχύει.



Μια μουσική φράση που ακούμε – προβλέπει την συνέχεια.



Ένας συγκεκριμένος τρόπος ομιλίας – προϊδεάζει για συναισθήματα ή προθέσεις.



Ένα μικρό σήμα κινδύνου – καταγράφεται και αντιδράμε πριν συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς συνέβη.



Ο εγκέφαλός μας δηλαδή, αναζητά και εντοπίζει μοτίβα.



Κάνει υποθέσεις για τον κόσμο βασισμένος σε αυτά.



Μαθαίνει συνεχώς, προσαρμόζεται και προβλέπει.



