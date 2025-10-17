Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται στον ΑΝΤ1, από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 22:30, για να γράψουν την Τελευταία Πράξη.Το ερωτικό δράμα, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει και οι ήρωες γίνονται πιο αδίστακτοι από ποτέ. Γιατί η παρτίδα δεν τελείωσε, απλά αλλάζει στρατηγική.Στην ίδια σκακιέρα, τα πιόνια που απέμεναν σιωπηλά στις άκρες, τώρα προωθούνται στο κέντρο. Οι αξιωματικοί παίρνουν θέση στις διαγώνιες της αλήθειας και του ψέματος, ενώ οι πύργοι σηκώνουν τείχη αποκαλύψεων.Η βασίλισσα δεν συγχωρεί, επιστρέφει όμως στο παιχνίδι για να τα ανατρέψει όλα. Ο βασιλιάς, πλέον, κινδυνεύει.Τώρα, η κάθε κίνηση μετράει. Γιατί για κάποιους έρχεται η ώρα της τιμωρίας. Και για κάποιους άλλους, η ώρα της εκδίκησης.Στη νέα σεζόν της σειράς, η Μαρίνα, ο Άγης και η Μάγια θα καταλάβουν, με τον πιο σκληρό τρόπο, ότι ο χρόνος των ψευδαισθήσεων τελείωσε. Οι μάσκες θα πέσουν, τα μυστικά θα αποκαλυφθούν, οι συμμαχίες θα αλλάξουν πρόσωπα και οι σχέσεις θα ισορροπήσουν πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί, που αυτή τη φορά δεν θα έχει δίχτυ ασφαλείας.«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Πρεμιέρα την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 22:30, στον ΑΝΤ1ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝΜαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.Πηγή: tvnea.com