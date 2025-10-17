2025-10-17 13:02:38
Φωτογραφία για Νέα μέρα για τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» στον ΑΝΤ1 - Πότε κάνει τελικά πρεμιέρα;
Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται στον ΑΝΤ1, από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 22:30, για να γράψουν την Τελευταία Πράξη.

Το ερωτικό δράμα, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει και οι ήρωες γίνονται πιο αδίστακτοι από ποτέ. Γιατί η παρτίδα δεν τελείωσε, απλά αλλάζει στρατηγική.

Στην ίδια σκακιέρα, τα πιόνια που απέμεναν σιωπηλά στις άκρες, τώρα προωθούνται στο κέντρο. Οι αξιωματικοί παίρνουν θέση στις διαγώνιες της αλήθειας και του ψέματος, ενώ οι πύργοι σηκώνουν τείχη αποκαλύψεων.

Η βασίλισσα δεν συγχωρεί, επιστρέφει όμως στο παιχνίδι για να τα ανατρέψει όλα. Ο βασιλιάς, πλέον, κινδυνεύει.

Τώρα, η κάθε κίνηση μετράει. Γιατί για κάποιους έρχεται η ώρα της τιμωρίας. Και για κάποιους άλλους, η ώρα της εκδίκησης.

Στη νέα σεζόν της σειράς, η Μαρίνα, ο Άγης και η Μάγια θα καταλάβουν, με τον πιο σκληρό τρόπο, ότι ο χρόνος των ψευδαισθήσεων τελείωσε. Οι μάσκες θα πέσουν, τα μυστικά θα αποκαλυφθούν, οι συμμαχίες θα αλλάξουν πρόσωπα και οι σχέσεις θα ισορροπήσουν πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί, που αυτή τη φορά δεν θα έχει δίχτυ ασφαλείας.


«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Πρεμιέρα την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 22:30, στον ΑΝΤ1

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δελτίο Τύπου για το 9ο Συνέδριο «Το Φαρμακείο του Αύριο» με τίτλο Φαρμακείο 360°: Συνδέοντας Ανθρώπους, Τεχνολογία & Υγεία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δελτίο Τύπου για το 9ο Συνέδριο «Το Φαρμακείο του Αύριο» με τίτλο "Φαρμακείο 360°: Συνδέοντας Ανθρώπους, Τεχνολογία & Υγεία"
Φως στο Τούνελ: Κάνει πρεμιέρα σήμερα για 31 σεζόν
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φως στο Τούνελ: Κάνει πρεμιέρα σήμερα για 31 σεζόν
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Φως στο Τούνελ: Κάνει πρεμιέρα σήμερα για 31 σεζόν
Φως στο Τούνελ: Κάνει πρεμιέρα σήμερα για 31 σεζόν
To «Πλυντήριο» επιστρέφει ανανεωμένο στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
To «Πλυντήριο» επιστρέφει ανανεωμένο στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Akis’ Food Tour»: Πρεμιέρα το Σάββατο από το Νομό Ηρακλείου Κρήτης
«Akis’ Food Tour»: Πρεμιέρα το Σάββατο από το Νομό Ηρακλείου Κρήτης
«Γιατί ρε πατέρα;»: Και δεύτερη μέρα προβολής η σειρά του ΑΝΤ1... - Πότε θα γίνει η αλλαγή;
«Γιατί ρε πατέρα;»: Και δεύτερη μέρα προβολής η σειρά του ΑΝΤ1... - Πότε θα γίνει η αλλαγή;
Η νέα εκπομπή «Εurope» έρχεται στο ΕΡΤ news - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η νέα εκπομπή «Εurope» έρχεται στο ΕΡΤ news - Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τριμερή συνάντηση Υπουργών Μεταφορών, Βουλγαρίας, Ελλάδος και Ρουμανίας. Η επόμενη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη
Τριμερή συνάντηση Υπουργών Μεταφορών, Βουλγαρίας, Ελλάδος και Ρουμανίας. Η επόμενη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη
«ΣΚΑΪ και παρουσιαστές: 21 συνεργασίες που κατέληξαν σε ρήξη, αποχωρήσεις και δικαστικές διαμάχες»
«ΣΚΑΪ και παρουσιαστές: 21 συνεργασίες που κατέληξαν σε ρήξη, αποχωρήσεις και δικαστικές διαμάχες»
Νίκος Κοκλώνης: «Ξεκινάω στο OPEN - Δεν θέλω να κάνω τηλεόραση - Eίναι η πρώτη χρονιά που δεν θέλω να βγω»
Νίκος Κοκλώνης: «Ξεκινάω στο OPEN - Δεν θέλω να κάνω τηλεόραση - Eίναι η πρώτη χρονιά που δεν θέλω να βγω»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/10/2025)
«Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης – Μεγάλη πτώση για το «Καλημέρα Ελλάδα»
«Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης – Μεγάλη πτώση για το «Καλημέρα Ελλάδα»