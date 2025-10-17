2025-10-17 14:45:57
Φωτογραφία για Το Stars System συμπληρώνει 19 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας και επιστρέφει στο STAR - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το Stars System, η εκπομπή αστρολογίας που συμπληρώνει 19 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του Star!

Κάθε Σάββατο το μεσημέρι η αγαπημένη αστρολόγος ΆσηΜπήλιου θα μας κρατά συντροφιά με τις προβλέψεις της. Θα αναλύει διεξοδικά πώς μας επηρεάζουν οι πλανητικές όψεις, οι φάσεις της Σελήνης, οι ανάδρομες πορείες πλανητών, τα στοιχεία και οι θέσεις που υπάρχουν στον αστρολογικό μας χάρτη και καθορίζουν τόσο τον χαρακτήρα μας όσο και τις επιλογές που κάνουμε σε ερωτικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Επιπλέον, η ΆσηΜπήλιου θα εξηγεί ποια είναι τα ευνοϊκά και τα απαιτητικά διαστήματα για όλα τα ζώδια, τι πρέπει να προσέχουμε στα επόμενα βήματά μας και πού να επικεντρώσουμε τη δράση μας, ενώ θα προσεγγίζει, με την αστρολογική της ματιά, τις εξελίξεις σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο.

Το Stars System θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 25/10 στις 13:00 στο STAR!

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νέα μέρα για τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» στον ΑΝΤ1 - Πότε κάνει τελικά πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέα μέρα για τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» στον ΑΝΤ1 - Πότε κάνει τελικά πρεμιέρα;
Hellenic Train: Από αύριο αναστέλλεται η λειτουργία των απογευματινών δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Από αύριο αναστέλλεται η λειτουργία των απογευματινών δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα μέρα για τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» στον ΑΝΤ1 - Πότε κάνει τελικά πρεμιέρα;
Νέα μέρα για τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» στον ΑΝΤ1 - Πότε κάνει τελικά πρεμιέρα;
Φως στο Τούνελ: Κάνει πρεμιέρα σήμερα για 31 σεζόν
Φως στο Τούνελ: Κάνει πρεμιέρα σήμερα για 31 σεζόν
To «Πλυντήριο» επιστρέφει ανανεωμένο στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
To «Πλυντήριο» επιστρέφει ανανεωμένο στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Akis’ Food Tour»: Πρεμιέρα το Σάββατο από το Νομό Ηρακλείου Κρήτης
«Akis’ Food Tour»: Πρεμιέρα το Σάββατο από το Νομό Ηρακλείου Κρήτης
Η νέα εκπομπή «Εurope» έρχεται στο ΕΡΤ news - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η νέα εκπομπή «Εurope» έρχεται στο ΕΡΤ news - Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Φως στο Τούνελ: Κάνει πρεμιέρα σήμερα για 31 σεζόν
Φως στο Τούνελ: Κάνει πρεμιέρα σήμερα για 31 σεζόν
Δελτίο Τύπου για το 9ο Συνέδριο «Το Φαρμακείο του Αύριο» με τίτλο
Δελτίο Τύπου για το 9ο Συνέδριο «Το Φαρμακείο του Αύριο» με τίτλο "Φαρμακείο 360°: Συνδέοντας Ανθρώπους, Τεχνολογία & Υγεία"
Τριμερή συνάντηση Υπουργών Μεταφορών, Βουλγαρίας, Ελλάδος και Ρουμανίας. Η επόμενη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη
Τριμερή συνάντηση Υπουργών Μεταφορών, Βουλγαρίας, Ελλάδος και Ρουμανίας. Η επόμενη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη
«ΣΚΑΪ και παρουσιαστές: 21 συνεργασίες που κατέληξαν σε ρήξη, αποχωρήσεις και δικαστικές διαμάχες»
«ΣΚΑΪ και παρουσιαστές: 21 συνεργασίες που κατέληξαν σε ρήξη, αποχωρήσεις και δικαστικές διαμάχες»
Νίκος Κοκλώνης: «Ξεκινάω στο OPEN - Δεν θέλω να κάνω τηλεόραση - Eίναι η πρώτη χρονιά που δεν θέλω να βγω»
Νίκος Κοκλώνης: «Ξεκινάω στο OPEN - Δεν θέλω να κάνω τηλεόραση - Eίναι η πρώτη χρονιά που δεν θέλω να βγω»