2025-10-17 14:45:57

Το Stars System, η εκπομπή αστρολογίας που συμπληρώνει 19 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του Star!



Κάθε Σάββατο το μεσημέρι η αγαπημένη αστρολόγος ΆσηΜπήλιου θα μας κρατά συντροφιά με τις προβλέψεις της. Θα αναλύει διεξοδικά πώς μας επηρεάζουν οι πλανητικές όψεις, οι φάσεις της Σελήνης, οι ανάδρομες πορείες πλανητών, τα στοιχεία και οι θέσεις που υπάρχουν στον αστρολογικό μας χάρτη και καθορίζουν τόσο τον χαρακτήρα μας όσο και τις επιλογές που κάνουμε σε ερωτικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο.



Επιπλέον, η ΆσηΜπήλιου θα εξηγεί ποια είναι τα ευνοϊκά και τα απαιτητικά διαστήματα για όλα τα ζώδια, τι πρέπει να προσέχουμε στα επόμενα βήματά μας και πού να επικεντρώσουμε τη δράση μας, ενώ θα προσεγγίζει, με την αστρολογική της ματιά, τις εξελίξεις σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο.



Το Stars System θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 25/10 στις 13:00 στο STAR!



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ