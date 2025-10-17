2025-10-17 15:21:55

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από αύριο, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, αναστέλλεται η λειτουργία των απογευματινών δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.Με την καθιέρωση του νέου προγράμματος, τα δρομολόγια του Οδοντωτού θα εκτελούνται αποκλειστικά κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, ώστε να ολοκληρώνονται πριν από τη δύση του ηλίου.Συγκεκριμένα, από το Διακοπτό θα sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ