2025-10-17 15:21:55
Φωτογραφία για Hellenic Train: Από αύριο αναστέλλεται η λειτουργία των απογευματινών δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από αύριο, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, αναστέλλεται η λειτουργία των απογευματινών δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.Με την καθιέρωση του νέου προγράμματος, τα δρομολόγια του Οδοντωτού θα εκτελούνται αποκλειστικά κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, ώστε να ολοκληρώνονται πριν από τη δύση του ηλίου.Συγκεκριμένα, από το Διακοπτό θα sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το Stars System συμπληρώνει 19 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας και επιστρέφει στο STAR - Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το Stars System συμπληρώνει 19 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας και επιστρέφει στο STAR - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Hellenic Train : Επιπλέον δρομολόγια στο Τρένο του Πηλίου για τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train : Επιπλέον δρομολόγια στο Τρένο του Πηλίου για τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train : Επιπλέον δρομολόγια στο Τρένο του Πηλίου για τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου.
Hellenic Train : Επιπλέον δρομολόγια στο Τρένο του Πηλίου για τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου.
Αύριο Παρασκευή η απόφαση για τα ΦΥΚ στα φαρμακεία!
Αύριο Παρασκευή η απόφαση για τα ΦΥΚ στα φαρμακεία!
Σε τροχιά σύγκρουσης ΟΣΕ και Hellenic Train μετά τα συνεχή περιστατικά βλαβών στον Οδοντωτό
Σε τροχιά σύγκρουσης ΟΣΕ και Hellenic Train μετά τα συνεχή περιστατικά βλαβών στον Οδοντωτό
Το Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο στον πρόγραμμα του ΑΝΤ1 - Τι συμβαίνει;
Το Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο στον πρόγραμμα του ΑΝΤ1 - Τι συμβαίνει;
Hellenic Train: =Κανένα δρομολόγιο αύριο λόγω απεργίας
Hellenic Train: =Κανένα δρομολόγιο αύριο λόγω απεργίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα μέρα για τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» στον ΑΝΤ1 - Πότε κάνει τελικά πρεμιέρα;
Νέα μέρα για τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» στον ΑΝΤ1 - Πότε κάνει τελικά πρεμιέρα;
Φως στο Τούνελ: Κάνει πρεμιέρα σήμερα για 31 σεζόν
Φως στο Τούνελ: Κάνει πρεμιέρα σήμερα για 31 σεζόν
Δελτίο Τύπου για το 9ο Συνέδριο «Το Φαρμακείο του Αύριο» με τίτλο
Δελτίο Τύπου για το 9ο Συνέδριο «Το Φαρμακείο του Αύριο» με τίτλο "Φαρμακείο 360°: Συνδέοντας Ανθρώπους, Τεχνολογία & Υγεία"
Τριμερή συνάντηση Υπουργών Μεταφορών, Βουλγαρίας, Ελλάδος και Ρουμανίας. Η επόμενη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη
Τριμερή συνάντηση Υπουργών Μεταφορών, Βουλγαρίας, Ελλάδος και Ρουμανίας. Η επόμενη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη
«ΣΚΑΪ και παρουσιαστές: 21 συνεργασίες που κατέληξαν σε ρήξη, αποχωρήσεις και δικαστικές διαμάχες»
«ΣΚΑΪ και παρουσιαστές: 21 συνεργασίες που κατέληξαν σε ρήξη, αποχωρήσεις και δικαστικές διαμάχες»