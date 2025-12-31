





Ένα γνήσιο, λαμπερό πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν έχει ετοιμάσει φέτος το OPEN, που θα μας θυμίσει παλιές αγαπημένες εποχές με αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής, σε ρόλο οικοδεσπότη, υποδέχονται τη νέα χρονιά με πολλή μουσική και τραγούδι θυμίζοντάς μας τι σημαίνει πραγματική διασκέδαση.

Στο νυχτερινό κέντρο «Αθηναία», που εμφανίζονται φέτος οι δυο αγαπημένοι καλλιτέχνες, υποδέχονται την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στις 21:50, τους φίλους τους, τους συναδέλφους τους, ανθρώπους με τους οποίους πορεύτηκαν μαζί, ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό τους, αλλά και νέα ταλέντα που εκείνοι ανέδειξαν.

Ο Λευτέρης και η Άντζελα πιάνουν το νήμα από τις αρχές της δεκαετίας του '70 που και οι δύο έκαναν τα πρώτα τους βήματα στο τραγούδι. Μοιράζονται άγνωστες ιστορίες και περιστατικά από εκείνα τα πρώτα χρόνια, από την πρώτη τους γνωριμία και την πρώτη τους συνεργασία.

«Συνταξιδιώτης» σ’ αυτό το βαγόνι των αναμνήσεων είναι ο θρυλικός παραγωγός Μίλτος Καρατζάς, καθοριστικός παράγων στη δισκογραφική πορεία και των δυο, ο οποίος διηγείται όμορφες ιστορίες από εκείνα τα χρόνια. Ο Γιώργος Γερολυμάτος με τον οποίο συνεργάστηκαν για 6 ολόκληρα χρόνια και άφησαν εποχή στη θρυλική «Φαντασία», μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο και μας περιγράφει όλα όσα έχουν ζήσει μαζί. Δεν μένουν όμως μόνο στα λόγια. Οι τρεις ερμηνευτές τραγουδούν ντουέτα τους από το πρόγραμμα εκείνης της εποχής και τα νυχτερινά κέντρα που εμφανίζονταν και τους απολαμβάνουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Από την παρέα δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά και ο Χρήστος Μενιδιάτης, που ως μικρό παιδί παρακολουθούσε από το βάθος του μαγαζιού τον πατέρα του και τους συναδέλφους του να γράφουν ιστορία στη νυχτερινή διασκέδαση. Ο Χρήστος Μενιδιάτης συμπράττει τραγουδιστικά τόσο με την Άντζελα Δημητρίου όσο και τον Λευτέρη Πανταζή σε τραγούδια που οι δύο οικοδεσπότες έλεγαν με τον πατέρα του, Μιχάλη Μενιδιάτη.

Πηγή: tvnea.com