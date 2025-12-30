2025-12-30 09:15:01
Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο OPEN με Άντζελα Δημητρίου & Λευτέρη Πανταζή σε ρόλο οικοδεσπότη, να υποδέχονται φίλους, συναδέλφους, ανθρώπους με τους οποίους πορεύτηκαν μαζί, ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό τους, αλλά και νέα ταλέντα που εκείνοι ανέδειξαν.
Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στις 21:50, ένα γνήσιο, λαμπερό πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν που θα μας θυμίσει παλιές αγαπημένες εποχές με αυθεντικό λαϊκό τραγούδι.
Πηγή: tvnea.com
