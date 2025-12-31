2025-12-31 08:21:28
Φωτογραφία για Φοίβος: «Θα ήθελα να γράψω τραγούδι για τον Νίκο Καρβέλα – Είμαι “μολυσμένος” από Δέσποινα Βανδή»
Ο Φοίβος, σε συνέντευξή του στο vidcast του Daily Kous Kous με τον Παναγιώτη Σίμο, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Νίκο Καρβέλα, στην Άννα Βίσση, αλλά και στη μακρόχρονη συνεργασία του με τη Δέσποινα Βανδή, που διήρκεσε 17 χρόνια.

«Εντάξει, αυτός που γουστάρω πολύ είναι ο Νίκος Καρβέλας. Θα ήθελα να του γράψω ένα τραγούδι… το ξέρει, του το έχω πει πει και δεν με πίστευε. Δεν ήμασταν ποτέ στα μαχαίρια με τον Νίκο Καρβέλα. Ήταν αστικός μύθος. Τον εκτιμώ πολύ, θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν περάσει, με τις παραξενιές του, τις απόψεις του, οκ. Εγώ μουσικά το κρίνω. Είχαμε συνυπάρξει πριν από πολλά χρόνια όταν είχα ενορχηστρώσει κάποια τραγούδια του τότε που η Άννα επρόκειτο να πάει στο εξωτερικό να κάνει την προσπάθεια της έξω και είχα ενορχηστρώσει 2 ή 3 τραγούδια του και 2 δικά μου που ήταν τα demo» ανέφερε αρχικά ο Φοίβος.

«Η Άννα Βίσση για εμένα είναι ό,τι καλύτερο στο είδος της. Δεν υπάρχει αυτή η καλλιτέχνιδα. Δεν συνεργάστηκα με την Άννα Βίσση, γιατί θεωρούσα ότι προδίδω την Δέσποινα Βανδή. Δεν το μετανιώνω» απάντησε ο ταλαντούχος μουσικοσυνθέτης.


Σχετικά με το αν θα συνεργαζόταν ξανά με την Δέσποινα Βανδή, ο Φοίβος απάντησε: «Γιατί όχι; Με την Δέσποινα είχαμε την πιο μακροχρόνια καλλιτεχνική σχέση. Ήμασταν κανονικό ανδρόγυνο καλλιτεχνικά. 17 συναπτά έτη ήμασταν μαζί οπότε πιστεύω ότι είμαι μολυσμένος από “Δεσποινίλα”. Έχει περάσει πλέον μέσα στο DNA μου. Εννοείται ότι τα περισσότερα κομμάτια που έφτιαξα μέσα στον κορονοϊό θα ήταν για την Δέσποινα ασυνείδητα».

Πηγή: tvnea.com
