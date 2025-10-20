2025-10-20 08:47:36

Μετρό Θεσσαλονίκης/Φωτογραφία αρχείουΦορτωμένοι με σακιά άμμου, ώστε να έχουν βάρος σαν να μεταφέρουν επιβάτες, οι καινούριοι συρμοί του Μετρό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν, μετά τις 11 κάθε βράδυ, δοκιμαστικά δρομολόγια στην υφιστάμενη, βασική γραμμή.Ντόνια Κανιτσάκηmakedonikanea.gr«Κάθε βράδυ, αμέσως μετά το κλείσιμο του Μετρό, μπαίνουν στις ράγες οι καινούριοι συρμοί και, μέχρι τις 6.30 τα sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ