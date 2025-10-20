Η Google ανακοίνωσε λειτουργία που μειώνει δραστικά τον «θόρυβο» από ειδοποιήσεις στον Chrome, σε Android και desktop. Η νέα λειτουργία αξιοποιεί το υπάρχον Safety Check του Chrome, το οποίο ήδη διαχειρίζεται ευαίσθητες άδειες όπως κάμερα και τοποθεσία, και θα ανακαλεί αυτόματα την άδεια αποστολής ειδοποιήσεων από ιστότοπους που στέλνουν μεγάλο όγκο alerts χωρίς ουσιαστική αλληλεπίδραση από τον χρήστη.

Σύμφωνα με τη Google, λιγότερο από 1% των web ειδοποιήσεων λαμβάνει κάποια ενέργεια, γεγονός που τις καθιστά συχνά περισσότερο αποσπαστικές παρά χρήσιμες. Σε δοκιμές, η αυτόματη ανάκληση μείωσε αισθητά την «κόπωση ειδοποιήσεων», με ελάχιστη μεταβολή στα χρήσιμα κλικ, ενώ σε ιστοτόπους που στέλνουν λίγες ειδοποιήσεις παρατηρήθηκε ακόμη και αύξηση εμπλοκής.

Πρακτικά, ο Chrome αξιοποιεί σήματα «εμπλοκής» (engagement)—όπως κλικ σε ειδοποιήσεις ή άνοιγμα των σχετικών alerts—για να διακρίνει ανάμεσα σε χρήσιμες ειδοποιήσεις και spam. Αν ένας ιστότοπος στέλνει πολλά alerts που συστηματικά αγνοούνται, ο browser «σιωπά» αυτόματα το συγκεκριμένο κανάλι, προσφέροντας πιο καθαρή, συγκεντρωμένη εμπειρία πλοήγησης χωρίς να απαιτείται χειροκίνητο «ξεκαθάρισμα» από τον χρήστη.

Σημαντικό είναι ότι οι εγκατεστημένες web εφαρμογές (PWA) δεν επηρεάζονται: οι ειδοποιήσεις τους παραμένουν ενεργές. Η χειροκίνητη διαχείριση παραμένει διαθέσιμη, με τον αυτόματο καθαρισμό να λειτουργεί απλώς συμπληρωματικά προς τον έλεγχο που ήδη προσφέρει το Chrome—είτε επιστρέφοντας στο site για επανενεργοποίηση, είτε μέσω του Safety Check και των ρυθμίσεων Site Settings.

