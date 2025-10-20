2025-10-20 08:38:52

Αναδρομικά ως και 4.527 ευρώ και με τόκους 7 ετών επιδικάζουν τα δικαστήρια στους συνταξιούχους που άσκησαν προσφυγές για τις περικοπές συντάξεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΟι αποφάσεις των δικαστηρίων αφορούν στην επιστροφή περικοπών που επιβλήθηκαν στις επικουρικές συντάξεις, στα κομμένα Δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων, αλλά και σε επιδόματα αναπηρίας sidirodromikanea

