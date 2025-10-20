2025-10-20 08:38:52
Φωτογραφία για Συντάξεις: Αναδρομικά έως 4.527 ευρώ για Δώρα, επικουρικές και με τόκους 7 ετών [αναλυτικοί πίνακες]
Αναδρομικά ως και 4.527 ευρώ και με τόκους 7 ετών επιδικάζουν τα δικαστήρια στους συνταξιούχους που άσκησαν προσφυγές για τις περικοπές συντάξεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΟι αποφάσεις των δικαστηρίων αφορούν στην επιστροφή περικοπών που επιβλήθηκαν στις επικουρικές συντάξεις, στα κομμένα Δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων, αλλά και σε επιδόματα αναπηρίας sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
O Google Chrome ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ ΑΙΣΘΗΤΑ ΜΕ ΤΟ Safety Check
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
O Google Chrome ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ ΑΙΣΘΗΤΑ ΜΕ ΤΟ Safety Check
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο φουλ οι δοκιμές των νέων συρμών – Γράφουν... χιλιόμετρα φορτωμένοι με σακιά άμμου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο φουλ οι δοκιμές των νέων συρμών – Γράφουν... χιλιόμετρα φορτωμένοι με σακιά άμμου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πέθανε σε ηλικία 103 ετών ο νομπελίστας Φυσικός Τσεν Νινγκ Γιανγκ
Πέθανε σε ηλικία 103 ετών ο νομπελίστας Φυσικός Τσεν Νινγκ Γιανγκ
Συνταξιοδοτικός οδηγός: Αυτές είναι οι τελικές αυξήσεις - Πόσο θα ανέβουν οι συντάξεις από 1η Ιανουαρίου [αναλυτικοί πίνακες]
Συνταξιοδοτικός οδηγός: Αυτές είναι οι τελικές αυξήσεις - Πόσο θα ανέβουν οι συντάξεις από 1η Ιανουαρίου [αναλυτικοί πίνακες]
Συντάξεις: Αύξηση 2,4%, με όφελος έως 780 ευρώ τον χρόνο [Οι πίνακες με τα νέα ποσά από το 2026 ανά Ταμείο και έτη ασφάλισης]
Συντάξεις: Αύξηση 2,4%, με όφελος έως 780 ευρώ τον χρόνο [Οι πίνακες με τα νέα ποσά από το 2026 ανά Ταμείο και έτη ασφάλισης]
Συντάξεις: Πότε θα δίδεται η προσαύξηση στους εργαζόμενους συνταξιούχους - Τι εξετάζει το υπουργείο Εργασίας [πίνακες]
Συντάξεις: Πότε θα δίδεται η προσαύξηση στους εργαζόμενους συνταξιούχους - Τι εξετάζει το υπουργείο Εργασίας [πίνακες]
Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ σε 35 ταμεία [πίνακες]
Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ σε 35 ταμεία [πίνακες]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία υπογράφουν Σύμφωνο της ΕΕ για τον Διάδρομο Μεταφορών Βορρά-Νότου
Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία υπογράφουν Σύμφωνο της ΕΕ για τον Διάδρομο Μεταφορών Βορρά-Νότου
Εκατοντάδες επισκέπτονται την ετήσια έκθεση τρένων μοντελισμού στην Αϊόβα Σίτι
Εκατοντάδες επισκέπτονται την ετήσια έκθεση τρένων μοντελισμού στην Αϊόβα Σίτι
Επαναλειτουργία μετρικής γραμμής Πελοποννήσου
Επαναλειτουργία μετρικής γραμμής Πελοποννήσου
Χ. Λεωνιδόπουλος. Το Νόμπελ Φυσικής 2025 αποκαλύπτει πώς ο κόσμος του… αόρατου γίνεται ορατός
Χ. Λεωνιδόπουλος. Το Νόμπελ Φυσικής 2025 αποκαλύπτει πώς ο κόσμος του… αόρατου γίνεται ορατός
Ένα μαγικό νέο χριστουγεννιάτικο τρένο θα συνδέσει τη Ρώμη με το Μόναχο αυτόν τον Δεκέμβριο
Ένα μαγικό νέο χριστουγεννιάτικο τρένο θα συνδέσει τη Ρώμη με το Μόναχο αυτόν τον Δεκέμβριο