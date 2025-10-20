Συντάξεις: Αναδρομικά έως 4.527 ευρώ για Δώρα, επικουρικές και με τόκους 7 ετών [αναλυτικοί πίνακες]
2025-10-20 08:38:52
Αναδρομικά ως και 4.527 ευρώ και με τόκους 7 ετών επιδικάζουν τα δικαστήρια στους συνταξιούχους που άσκησαν προσφυγές για τις περικοπές συντάξεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΟι αποφάσεις των δικαστηρίων αφορούν στην επιστροφή περικοπών που επιβλήθηκαν στις επικουρικές συντάξεις, στα κομμένα Δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων, αλλά και σε επιδόματα αναπηρίας sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟO Google Chrome ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ ΑΙΣΘΗΤΑ ΜΕ ΤΟ Safety Check
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ