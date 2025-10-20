2025-10-20 06:37:45
Φωτογραφία για Εκατοντάδες επισκέπτονται την ετήσια έκθεση τρένων μοντελισμού στην Αϊόβα Σίτι
ΑΪΟΒΑ ΣΙΤΙ, Αϊόβα — Το απόγευμα της Κυριακής, εκατοντάδες ενθουσιώδεις συγκεντρώθηκαν στην πέμπτη ετήσια Έκθεση Τρένων της Πόλης της Αϊόβα στο Εκθεσιακό Κέντρο της Κομητείας Τζόνσον.cbs2iowa.comΗ εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τη Λέσχη Μοντέλων Σιδηροδρόμων Hawkeye, περιελάμβανε δεκάδες τραπέζια με μοντέλα τρένων και αναμνηστικά σιδηροδρόμων προς πώληση, καθώς και λειτουργικές εκθέσεις μοντέλων sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Επαναλειτουργία μετρικής γραμμής Πελοποννήσου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Επαναλειτουργία μετρικής γραμμής Πελοποννήσου
Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία υπογράφουν Σύμφωνο της ΕΕ για τον Διάδρομο Μεταφορών Βορρά-Νότου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία υπογράφουν Σύμφωνο της ΕΕ για τον Διάδρομο Μεταφορών Βορρά-Νότου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σοκ στη Σλοβακία: Ανθρώπινο λάθος η πιθανή αιτία της σύγκρουσης τρένων.
Σοκ στη Σλοβακία: Ανθρώπινο λάθος η πιθανή αιτία της σύγκρουσης τρένων.
Περίπου 100 τραυματίες από σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία - ΒΙΝΤΕΟ
Περίπου 100 τραυματίες από σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία - ΒΙΝΤΕΟ
Frecciarossa 1000 – η νέα γενιά ιταλικών τρένων υψηλής ταχύτητας
Frecciarossa 1000 – η νέα γενιά ιταλικών τρένων υψηλής ταχύτητας
Οι επιβάτες των τρένων απογοητεύονται όλο και περισσότερο από τις υπηρεσίες
Οι επιβάτες των τρένων απογοητεύονται όλο και περισσότερο από τις υπηρεσίες
Tο μπαρ που χτίστηκε για τους ταξιδιώτες των τρένων.
Tο μπαρ που χτίστηκε για τους ταξιδιώτες των τρένων.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Χ. Λεωνιδόπουλος. Το Νόμπελ Φυσικής 2025 αποκαλύπτει πώς ο κόσμος του… αόρατου γίνεται ορατός
Χ. Λεωνιδόπουλος. Το Νόμπελ Φυσικής 2025 αποκαλύπτει πώς ο κόσμος του… αόρατου γίνεται ορατός
Ένα μαγικό νέο χριστουγεννιάτικο τρένο θα συνδέσει τη Ρώμη με το Μόναχο αυτόν τον Δεκέμβριο
Ένα μαγικό νέο χριστουγεννιάτικο τρένο θα συνδέσει τη Ρώμη με το Μόναχο αυτόν τον Δεκέμβριο
«Καμπανάκι» ΕΟΦ για προϊόν που προωθείται για την απώλεια βάρους – Απαγόρευση διάθεσης συμπληρώματος διατροφής
«Καμπανάκι» ΕΟΦ για προϊόν που προωθείται για την απώλεια βάρους – Απαγόρευση διάθεσης συμπληρώματος διατροφής
Μ. Πλειώνης. Λίγες σκέψεις περί Αστρολογίας και ψευδοεπιστήμης
Μ. Πλειώνης. Λίγες σκέψεις περί Αστρολογίας και ψευδοεπιστήμης
Γιώργος Παπαδάκης: Νέα αρχή στον ΑΝΤ1 με διπλό ρόλο
Γιώργος Παπαδάκης: Νέα αρχή στον ΑΝΤ1 με διπλό ρόλο