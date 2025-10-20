2025-10-20 06:37:55

Τον Νοέμβριο, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα υπογράψουν σύμφωνο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, εγκαινιάζοντας έναν νέο διασυνοριακό διάδρομο μεταφορών που θα συνδέει το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα μέσω σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας.Η πρωτοβουλία ενισχύει τη συνδεσιμότητα Βορρά-Νότου στην Ανατολική Ευρώπη και υποστηρίζει το σχέδιο της sidirodromikanea

