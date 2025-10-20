2025-10-20 06:37:55
Φωτογραφία για Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία υπογράφουν Σύμφωνο της ΕΕ για τον Διάδρομο Μεταφορών Βορρά-Νότου
Τον Νοέμβριο, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα υπογράψουν σύμφωνο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, εγκαινιάζοντας έναν νέο διασυνοριακό διάδρομο μεταφορών που θα συνδέει το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα μέσω σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας.Η πρωτοβουλία ενισχύει τη συνδεσιμότητα Βορρά-Νότου στην Ανατολική Ευρώπη και υποστηρίζει το σχέδιο της sidirodromikanea
Α. Τζιτζικώστας από το 12ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές: «Δέκα δισ. ευρώ έχει επενδύσει η ΕΕ τα τελευταία δέκα χρόνια στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών»
Τριμερή συνάντηση Υπουργών Μεταφορών, Βουλγαρίας, Ελλάδος και Ρουμανίας. Η επόμενη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη
Η Βουλγαρία θα κατασκευάσει φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων σε σιδηροδρομικούς σταθμούς
Ξεπέρασαν τα 3.000 τα εμπορευματικά τρένα Κίνας-Ευρώπης που διέρχονται από τον κεντρικό διάδρομο
Ο σιδηροδρομικός τομέας ζητά ισχυρότερο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την ενίσχυση της χρηματοδότησης, της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας των μεταφορών στην ΕΕ
Επαναλειτουργία μετρικής γραμμής Πελοποννήσου
Χ. Λεωνιδόπουλος. Το Νόμπελ Φυσικής 2025 αποκαλύπτει πώς ο κόσμος του… αόρατου γίνεται ορατός
Ένα μαγικό νέο χριστουγεννιάτικο τρένο θα συνδέσει τη Ρώμη με το Μόναχο αυτόν τον Δεκέμβριο
«Καμπανάκι» ΕΟΦ για προϊόν που προωθείται για την απώλεια βάρους – Απαγόρευση διάθεσης συμπληρώματος διατροφής
Μ. Πλειώνης. Λίγες σκέψεις περί Αστρολογίας και ψευδοεπιστήμης
