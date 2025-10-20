2025-10-20 18:12:32

Μια από τις μεγάλες προκλήσεις για τους μαθηματικούς, από την αρχαιότητα ακόμη, υπήρξε η μελέτη των πρώτων αριθμών. Ποιοι είναι όμως οι πρώτοι αριθμοί; Κάντε "Κλικ στη μάθηση" παρακάτω για να μάθετε περισσότερα Παρουσίαση κεφαλαίου (Α. Χαραλάμπους)



Το κόσκινο του Ερατοσθένη (Γ. Σουδίας)



Το κόσκινο του Ερατοσθένη (visnos.com - διαδραστικό)



"Κοσκίνισε" κι εσύ αριθμούς (hbmeyer.de - διαδραστικό)



Κουίζ κεφαλαίου (Γ. Σουδίας)



Χτύπησε πρώτους ή σύνθετους αριθμούς (sheppardsoftware.com - εγκαταστήστε τον Flash Player Emulator στον Chrome)



Αγώνας με πρώτους και σύνθετους αριθμούς (sheppardsoftware.com - εγκαταστήστε τον Flash Player Emulator στον Chrome)



Παρουσίαση και βίντεο κεφαλαίου:



Από τον Γ. Φερεντίνο.

