2025-10-20 18:12:32
Μια από τις μεγάλες προκλήσεις για τους μαθηματικούς, από την αρχαιότητα ακόμη, υπήρξε η μελέτη των πρώτων αριθμών. Ποιοι είναι όμως οι πρώτοι αριθμοί; Κάντε "Κλικ στη μάθηση" παρακάτω για να μάθετε περισσότερα Παρουσίαση κεφαλαίου (Α. Χαραλάμπους)
Το κόσκινο του Ερατοσθένη (Γ. Σουδίας)
Το κόσκινο του Ερατοσθένη (visnos.com - διαδραστικό)
"Κοσκίνισε" κι εσύ αριθμούς (hbmeyer.de - διαδραστικό)
Κουίζ κεφαλαίου (Γ. Σουδίας)
Χτύπησε πρώτους ή σύνθετους αριθμούς (sheppardsoftware.com - εγκαταστήστε τον Flash Player Emulator στον Chrome)
Αγώνας με πρώτους και σύνθετους αριθμούς (sheppardsoftware.com - εγκαταστήστε τον Flash Player Emulator στον Chrome)
Παρουσίαση και βίντεο κεφαλαίου:
Από τον Γ. Φερεντίνο.
klikstimathisi
klikstimathisi
