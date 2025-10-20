2025-10-20 18:50:48

Η αξιοποίηση της παλιάς γραμμής Κορίνθου - Καλαμάτας με τουριστικό τρένο μπορεί να αναζωογονήσει χωριά που ρημάζουν, λένε οι υπέρμαχοι του σχεδίουΔέσποινα Κόντηkathimerini.grΕπιβατική αμαξοστοιχία στην περιοχή του Αχλαδόκαμπου που εκτελούσε το δρομολόγιο Καλαμάτα - Τρίπολη - Αθήνα πριν από 20 χρόνια. Το παλιό σιδηροδρομικό δίκτυο μπορεί να επαναλειτουργήσει με όχημα τον τουρισμό, λέει ο κ. Ηλίας sidirodromikanea

