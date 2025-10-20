2025-10-20 14:43:11
Φωτογραφία για “Ήρθα για να μείνω”: Η Δάφνη Μπόκοτα μιλά για την τηλεοπτική της επιστροφή
Η Δάφνη Μπόκοτα μίλησε για την επιστροφή της στην τηλεόραση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα βήμα που σκεφτόταν εδώ και πολύ καιρό και τελικά χαίρεται που το πραγματοποίησε. Η δημοσιογράφος, η οποία φέτος συμμετέχει στο πάνελ της εκπομπής «Super Κατερίνα», τόνισε επίσης ότι επιθυμεί να παραμείνει στην τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Έξι μήνες σκέψεις έκανα! Είχα πολλές επιφυλάξεις, γιατί είχα χρόνια να εμφανιστώ και αναρωτιόμουν αν είμαι έτοιμη. Τελικά, είπα πως προτιμώ να μετανιώνω για κάτι που κάνω, παρά για κάτι που δεν κάνω. Και χαίρομαι που το έκανα. Εγώ θέλω να μείνω στην τηλεόραση. Δεν ξέρω αν θέλει η τηλεόραση να μείνω! Ήρθα για να μείνω και να το απολαύσω με άλλον τρόπο» είπε σε συνέντευξή της στη Realnews και πρόσθεσε:

«Είμαι πολύ περήφανη που δούλεψα στην ΕΡΤ, τη λάτρεψα. Ήταν μια έντονη σχέση, αλλά διακόπηκε απότομα και με απογοήτευσε. Δεν μου δόθηκαν εξηγήσεις, αν και τις ξέρω. Ήταν δύσκολο, γιατί είχα επενδύσει πολύ. Αυτό που κρατάω, όμως, είναι η αγάπη του κόσμου. Με σταματούν ακόμα και σήμερα για να μου μιλήσουν για τη Eurovision και αυτό με συγκινεί. Δούλεψα πολύ, χωρίς καμία βοήθεια, και αυτό μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση».

