2025-10-20 14:43:11
Φωτογραφία για Ρέβη-Κουρδής vs ΣΚΑΪ: Η δικαστική διαμάχη ξεκινά
Στα άκρα φαίνεται πως οδηγείται η διαμάχη ανάμεσα στους Ευλαμπία Ρέβη-Γιώργο Κουρδή και τον ΣΚΑΪ, μετά από όσα προέκυψαν με την παρουσίαση της εκπομπής “Όπου Υπάρχει Ελλάδα”.

Οι δύο δημοσιογράφοι απομακρύνθηκαν από το “τιμόνι” του ταξιδιωτικού project στον δεύτερο κύκλο που ξεκίνησε πριν από έναν μήνα, και τη θέση τους ανέλαβε ως οικοδεσπότης ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Όπως ανέφερε τηλεφωνικά ο δικηγόρος των Ρέβη-Κουρδή, Νίκος Αγαπηνός, στον αέρα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” το πρωί της Κυριακής (19/10), οι δύο πελάτες του σκοπεύουν να απαντήσουν στον ΣΚΑΪ με αγωγή, αυξάνοντας την ένταση της ήδη ηλεκτρισμένης ατμόσφαιρας με το κανάλι.

«Τα θέματα έχουν πλέον πάρει καθαρά δικαστική μορφή. Από την πλευρά του, ο ΣΚΑΪ μόλις χθες κατήγγειλε τη σύμβαση του κυρίου Κουρδή για υποτιθέμενη αντισυμβατική συμπεριφορά. Ο κύριος Κουρδής θα προσφύγει άμεσα στα δικαστήρια για να αναγνωριστεί η ακυρότητα της καταγγελίας και να του καταβληθεί η αποζημίωση που προβλέπει το εργατικό δίκαιο», εξήγησε ο κύριος Αγαπηνός.


Όσο για την κυρία Ρέβη, «έχει αποστείλει σχετικές εξώδικες δηλώσεις και έχει δηλώσει ότι από δω και στο εξής δεν μπορεί να προσέρχεται στον σταθμό, μέχρι τουλάχιστον αυτός να ανταποκριθεί στις συμβατικές του δεσμεύσεις. Και εκείνη προσφεύγει στα δικαστήρια».

«Πλέον η Δικαιοσύνη θα έχει τον λόγο. Στα δικαστήρια θα φανεί αν η θέση του ΣΚΑΪ για το μπλοκάκι είναι νόμιμη και ισχυρή», κατέληξε ο δικηγόρος στον αέρα του ΟΡΕΝ, μιλώντας στη δημοσιογράφο Βάσω Μητρομάρα.

Πηγή: tvnea.com
