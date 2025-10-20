2025-10-20 14:43:11
Ο Θανάσης Πάτρας επέστρεψε στη μικρή οθόνη μέσα από μια νέα τηλεοπτική στέγη και μια φρέσκια ψυχαγωγική πρόταση. Ο έμπειρος παρουσιαστής έκανε πρεμιέρα το μεσημέρι της Δευτέρας στη συχνότητα του Open με την εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία». Το πολύχρωμο πλατό πλημμύρισε ενέργεια, ενώ ο παρουσιαστής εισήλθε με κέφι και ρυθμό, χορεύοντας στο τραγούδι «Let me entertain you».

«Θα είμαστε μια εκπομπή που θα έχει αγάπη, καλή διάθεση και πολλούς ανθρώπους. Θέλουμε επαφή κι επικοινωνία. Σε αυτή την προσπάθεια δεν θα είμαι μόνος. Θέλουμε να σκάσει το χειλάκι σας. Θα έχω κι άλλους ανθρώπους κοντά μου» δήλωσε ο Θανάσης Πάτρας και στη συνέχεια υποδέχθηκε τους συνεργάτες του, τον Γιώργο Κρικοριάν και την Άννα Ζηρδέλη.



