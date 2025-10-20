2025-10-20 14:43:11
Η αγαπημένη σειρά του ALPHA, «Να με λες μαμά», που κατάφερε να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό με την ένταση, τα συναισθήματα και τις ανατροπές της, φτάνει στο τέλος της την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο, κλείνοντας έναν κύκλο γεμάτο συγκινήσεις.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του καναλιού για την επόμενη εβδομάδα (27-30/10), η σειρά «Άγιος Έρωτας» θα συνεχίσει κανονικά τη ροή της, προβάλλοντας νέα επεισόδια από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00. Την Πέμπτη 30/10, όμως, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διπλό επεισόδιο, καθώς σηματοδοτείται η οριστική ολοκλήρωση της σειράς «Να με λες μαμά», προσφέροντας ένα δυνατό φινάλε.

Παράλληλα, την Τετάρτη 29/10, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ένα νέο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς «Porto Leone», το οποίο θα μεταδώσει στη θέση της σειράς «Να με λες μαμά».

Πηγή: tvnea.com
