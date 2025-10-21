2025-10-21 00:04:04
Φωτογραφία για “χωρίς το μέλι, δεν υπάρχουν μέλισσες”
…σκέψεις μου πάνω στο μέλι στο μέλι των μελισσών ως παράγωγο και τροφή τους…

τροφή δική τους, όχι δική μας…

     -. Σε έναν κόσμο που μετρά την αξία των πραγμάτων κυρίως με οικονομικά ή καταναλωτικά κριτήρια, η έννοια της “πολυτιμότητας” ενός προϊόντος συχνά χάνει τη βαθύτερη της σημασία.

Το μέλι, ένα φυσικό προϊόν που παράγεται από τις αγαπημένες μέλισσες, συνήθως τοποθετείται χαμηλά σε τέτοιες λίστες: δεν είναι απαραίτητο στη διατροφή του ανθρώπου, ούτε θεωρείται δυσεύρετο ή πολυτελές.

Κι όμως, μια πιο προσεκτική ματιά φανερώνει πως το μέλι είναι, στην πραγματικότητα, ένα από τα πολυτιμότερα ζωικά προϊόντα του πλανήτη μας – όχι τόσο για τον άνθρωπο, αλλά για τη ζωή τη ίδια συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/quot-choris-to-meli-den-yparchoyn-melisses-quot/
