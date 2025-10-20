





Η πολυαγαπημένη κωμική σειρά «Το Σόι σου» ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη συχνότητα του Alpha, έξι χρόνια μετά το φινάλε της. Η επιτυχία της στις επαναλήψεις απέδειξε πως το κοινό δεν την έχει ξεχάσει, και τώρα οι οικογένειες των Χαμπαίων και των Τριανταφύλλου ετοιμάζονται να μας χαρίσουν νέες ξεκαρδιστικές στιγμές.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 20:00 με διπλό επεισόδιο .

Η σειρά θα ενταχθεί στο prime time πρόγραμμα του σταθμού, καταλαμβάνοντας τη ζώνη των 20:00 – την ίδια ώρα που προβαλλόταν και τα προηγούμενα χρόνια σε επανάληψη. Το σχέδιο του σταθμού, όπως όλα δείχνουν, προβλέπει δύο νέα επεισόδια κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 20:00.

Με την άφιξη των νέων επεισοδίων, η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» θα προβάλλεται τέσσερις φορές την εβδομάδα (από Δευτέρα έως Πέμπτη), ώστε να ανοίξει χώρος στο πρόγραμμα για τη μεγάλη επιστροφή του «Σόι σου».







Πηγή: tvnea.com