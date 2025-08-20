2025-08-20 07:11:16
Φωτογραφία για Εκτροχιάστηκε το τρένο των Μάγια στο Μεξικό στη χερσόνησο Γιουκατάν, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
Ένα τρένο των Μάγια, που απευθύνεται σε τουρίστες και εκτελούσε δρομολόγια κατά μήκος της χερσονήσου Γιουκατάν του Μεξικού, εκτροχιάστηκε ενώ κινούνταν αργά προς την αποβάθρα ενός σταθμού.washingtonpost.com Ένα τρένο Μάγια, που απευθύνεται σε τουρίστες και εκτελούσε δρομολόγια κατά μήκος της χερσονήσου Γιουκατάν του Μεξικού, εκτροχιάστηκε την Τρίτη καθώς έμπαινε αργά σε έναν σταθμό, ανέφερε sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τα χρόνια πέρασαν τα ενοίκια αυξήθηκαν και η ανάπλαση του σταθμού του τρένου στη Μεγαλόπολη στο τίποτα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα χρόνια πέρασαν τα ενοίκια αυξήθηκαν και η ανάπλαση του σταθμού του τρένου στη Μεγαλόπολη στο τίποτα
Πατρο-Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Πρόδρομος των Αγωνιστών της Ελευθερίας του Έθνους, 1821.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πατρο-Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Πρόδρομος των Αγωνιστών της Ελευθερίας του Έθνους, 1821.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τρένο με μπαταρία θα επιχειρήσει ρεκόρ απόστασης
Τρένο με μπαταρία θα επιχειρήσει ρεκόρ απόστασης
Ουκρανικό drone ανατίναξε ρωσικό τρένο καυσίμων, διακόπτοντας τη σιδηροδρομική γραμμή προς την Κριμαία
Ουκρανικό drone ανατίναξε ρωσικό τρένο καυσίμων, διακόπτοντας τη σιδηροδρομική γραμμή προς την Κριμαία
Ο οδοντωτός, ένα σπάνιο τρένο
Ο οδοντωτός, ένα σπάνιο τρένο
Νότια Κορέα: 2 νεκροί και 5 τραυματίες όταν τρένο χτύπησε σιδηροδρομικούς εργάτες στο Τσεόνγκντο
Νότια Κορέα: 2 νεκροί και 5 τραυματίες όταν τρένο χτύπησε σιδηροδρομικούς εργάτες στο Τσεόνγκντο
Ο καπνός που σταμάτησε το τρένο υψηλής ταχύτητας στην κεντρική Ιαπωνία προερχόταν από υποδαπέδια συσκευή
Ο καπνός που σταμάτησε το τρένο υψηλής ταχύτητας στην κεντρική Ιαπωνία προερχόταν από υποδαπέδια συσκευή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τρένο με μπαταρία θα επιχειρήσει ρεκόρ απόστασης
Τρένο με μπαταρία θα επιχειρήσει ρεκόρ απόστασης
Στο «ξέφωτο» το έργο κατασκευής της νέα πεζογέφυρας στους Αμπελόκηπους
Στο «ξέφωτο» το έργο κατασκευής της νέα πεζογέφυρας στους Αμπελόκηπους
Διορισμός 90 Θεολόγων Γενικής Παιδείας και 5 Θεολόγων Ειδικής Αγωγής
Διορισμός 90 Θεολόγων Γενικής Παιδείας και 5 Θεολόγων Ειδικής Αγωγής
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Σύντομη Βιογραφία της πλατείας του…
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Σύντομη Βιογραφία της πλατείας του…
Πέθανε ο πανεπιστημιακός και διανοητής Ευτύχης Μπιτσάκης
Πέθανε ο πανεπιστημιακός και διανοητής Ευτύχης Μπιτσάκης