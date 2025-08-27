2025-08-27 11:18:26
Φωτογραφία για Ρένιας Λουιζίδου για το «Σόι σου»: «Γίνεται κατάχρηση όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις ημερησίως»
Η Ρένια Λουιζίδου σχολίασε αρχικά για τα νούμερα τηλεθέασης που συνεχίζει να κάνει το «Σόι σου»: «Είμαι κατάπληκτη από το γεγονός ότι κάνει τα νούμερα που κάνει έξι χρόνια μετά και μετά από τόση επανάληψη. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι ο κόσμος θα μας πετάει πράγματα. Αυτή ήταν μία άποψη που είχα γενικά για τις επαναλήψεις ότι μας καταστρέφουν, ότι μας καίνε, ότι δε σε αφήνουν να πας στο επόμενο… συντηρούν μια εικόνα που μετά ο άλλος δε θέλει να σε δει… που αγαπάει αυτή την εικόνα κι όσο του τη δίνεις δε θέλει να σε δει στο επόμενο».

Και πρόσθεσε: «Μπορεί να κάνει η πολλή επανάληψη μία σειρά, εγώ έτσι λέω, αλλά ούτε οι επαναλήψεις του Κωνσταντίνου και Ελένης, του Καφέ της Χαράς του Σογιού λένε το ίδιο, οπότε εκεί οφείλω όταν με διαψεύδει η πραγματικότητα, πάω πάω πάσο».

Για τις συνεχείς επαναλήψεις του «Σογιού», η Ρένια Λουιζίδου τόνισε: «Όταν φτάνει να υπάρχουν τρεις επαναλήψεις του Σογιού ημερησίως και γίνεται σαν το χάπι -πρωί, μεσημέρι-βράδυ- μην ξεχάσω να το πάρω, θεωρώ ότι γίνεται μία κατάχρηση, την οποία δεν την καταγγέλλω για κανέναν άλλο λόγο εκτός του ότι είναι κρίμα, μια σειρά που τόσο αγάπησε ο κόσμος να ρισκάρουμε να τη φτάσουμε στο σημείο να λέει: ‘Ουφ! Πάλι αυτό;΄», κατέληξε η Ρένια Λουιζίδου.

Πηγή Τσάι με ΛεμόΝ1 στο YouTube

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ξεκίνησαν τα έργα καλλωπισμού στο σιδηροδρομικο σταθμό Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ξεκίνησαν τα έργα καλλωπισμού στο σιδηροδρομικο σταθμό Θεσσαλονίκης
«LIVE NOW» η νέα εκπομπή στο ΕΡΤNEWS - Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«LIVE NOW» η νέα εκπομπή στο ΕΡΤNEWS - Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα προσέγγιση Open – Κοκλώνη: Συζητήσεις για τρεις ψυχαγωγικές εκπομπές
Νέα προσέγγιση Open – Κοκλώνη: Συζητήσεις για τρεις ψυχαγωγικές εκπομπές
Εκτροχιάστηκε το τρένο των Μάγια στο Μεξικό στη χερσόνησο Γιουκατάν, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
Εκτροχιάστηκε το τρένο των Μάγια στο Μεξικό στη χερσόνησο Γιουκατάν, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
όταν με ρώτησαν – και με την πείνα μας τι γίνεται ντίνα; αφουγκραζόμενη προσωπικά βιώματα είπα…
όταν με ρώτησαν – και με την πείνα μας τι γίνεται ντίνα; αφουγκραζόμενη προσωπικά βιώματα είπα…
Όταν η βιταμίνη γίνεται θεραπεία, αλλά δεν καλύπτεται
Όταν η βιταμίνη γίνεται θεραπεία, αλλά δεν καλύπτεται
Μετρό Θεσσαλονίκης: 100.000 επιβάτες ημερησίως, αλλά δεν πληρώνουν όλοι εισιτήριο – Λαμβάνει μέτρα η κυβέρνηση
Μετρό Θεσσαλονίκης: 100.000 επιβάτες ημερησίως, αλλά δεν πληρώνουν όλοι εισιτήριο – Λαμβάνει μέτρα η κυβέρνηση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Διδασκαλία δόγματος των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης όταν το ζητούν τουλάχιστον 10 μαθητές ανά τάξη στα δημόσια σχολεία
Διδασκαλία δόγματος των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης όταν το ζητούν τουλάχιστον 10 μαθητές ανά τάξη στα δημόσια σχολεία
«Να μ’ αγαπάς»: Τα δύο teaser της νέας σύγχρονης καθημερινής σειράς του ALPHA
«Να μ’ αγαπάς»: Τα δύο teaser της νέας σύγχρονης καθημερινής σειράς του ALPHA
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/8/2025)
Ο Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος νέος πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής
Ο Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος νέος πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής
Προσωρινός ανάδοχος στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις υπηρεσίες συμβούλου για την υλοποίηση της πράξης της τουριστικής μαρίνας Αστακού.
Προσωρινός ανάδοχος στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις υπηρεσίες συμβούλου για την υλοποίηση της πράξης της τουριστικής μαρίνας Αστακού.