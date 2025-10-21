Χάσατε ή σας έκλεψαν το κινητό και δεν έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας στο Gmail; Η Google έχει ανακοίνωσε νέα μέτρα ασφαλείας για την αντιμετώπιση μιας αναδυόμενης ευπάθειας, γνωστής ως Pixnapping, και παρουσίασε λειτουργίες που διευκολύνουν τους χρήστες να ανακτήσουν την πρόσβαση στους λογαριασμούς τους στο Gmail σε κάθε περίπτωση απώλειας στοιχείων.

SOS για το Gmail: Πώς η Google σε βοηθά να μπεις ξανά χωρίς κόπο

Οι επιθέσεις που στοχεύουν τις εφαρμογές της Google, συμπεριλαμβανομένου του Gmail, αυξήθηκαν κατά 84% το τελευταίο έτος. Η μεγαλύτερη απειλή για τους χρήστες παραμένει η κλοπή κωδικών πρόσβασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε αυτό το πλαίσιο, η λειτουργία Ανάκτησης Λογαριασμού αποτελεί βασικό εργαλείο, αν και –όπως παραδέχεται η ίδια η Google– δεν είναι πάντα αποτελεσματική.

Η Claire Forszt και ο Sriram Karra, μέλη της ομάδας Ταυτότητας και Δέσμευσης της Google, επισημαίνουν ότι η ανάκτηση πρόσβασης σε έναν λογαριασμό Gmail «μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη, ακόμη και με τη χρήση κωδικού SMS μίας χρήσης, εάν ο χρήστης έχει χάσει το κινητό του ή δεν έχει ενημερώσει τον αριθμό ανάκτησης».

Για τον λόγο αυτό, η Google εισάγει τη νέα λειτουργία «Επαφές Ανάκτησης», η οποία επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν μέλη της οικογένειας ή έμπιστους φίλους που μπορούν να τους βοηθήσουν να επανασυνδεθούν με τον λογαριασμό τους. «Είναι ένας απλός και ασφαλής τρόπος να απευθυνθείτε σε άτομα που εμπιστεύεστε, όταν δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες επιλογές ανάκτησης», σημειώνουν οι Forszt και Karra.

«Δεύτερη ευκαιρία» στους ξεχασιάρηδες του Gmail

Η ρύθμιση των Επαφών Ανάκτησης πρέπει να γίνει προληπτικά, πριν χαθεί η πρόσβαση στον λογαριασμό. Οι χρήστες μπορούν να μεταβούν στη διεύθυνση myaccount.google.com/security, να επιλέξουν την καρτέλα Ασφάλεια και να εντοπίσουν την επιλογή «Επαφές Ανάκτησης» στην αριστερή στήλη.



Αφού επαληθεύσουν την ταυτότητά τους, μπορούν να προσθέσουν έως και δέκα έμπιστες επαφές που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στο Gmail ή σε άλλες εφαρμογές της Google.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει διαθέσει μια ακόμη επιλογή για τους χρήστες Android: τη «Σύνδεση με Αριθμό Κινητού Τηλεφώνου».



Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την επαλήθευση ταυτότητας και την ανάκτηση πρόσβασης στο Gmail απλώς μέσω του αριθμού κινητού.



Με την εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου, εμφανίζονται οι συνδεδεμένοι λογαριασμοί· ο χρήστης επιλέγει εκείνον που επιθυμεί και εισάγει τον κωδικό κλειδώματος οθόνης της συσκευής.

Ακόμη και χωρίς τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού, η πρόσβαση καθίσταται εφικτή, προσφέροντας έναν πιο άμεσο και ασφαλή τρόπο επανασύνδεσης. My phone.gr

