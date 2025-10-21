2025-10-21 17:14:51
Προς: Πρόεδρος και ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)

Για μια ακόμη φορά η συγκεκριμένη ομάδα του ΔΣ του ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στοχοποιεί τους φαρμακοποιούς της Ελλάδος για αποφάσεις ασφαλιστικών φορέων, υπαινισσόμενοι ότι ο Π.Φ.Σ. ενεργεί σε βάρος των συμφερόντων ασθενών!!! 

Αυτή τη φορά ο ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ξεπέρασε κάθε όριο, αφού συσχετίζει - αν είναι δυνατόν - την εξαίρεση των ταινιών μέτρησης γλυκόζης από τις παροχές του ΕΚΠΥ σε όσους ρυθμίζονται με συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, με την πρόβλεψη στο κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας για τη «συμμετοχή των φαρμακαποθηκών στην διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους και από το φαρμακείο της γειτονιάς!». Ίσως δεν γνωρίζει, ή γνωρίζει και το αποκρύπτει για λόγους εντυπώσεων, ότι αναφέρεται ρητώς στην εν λόγω διάταξη ότι «η δαπάνη που προκαλείται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την καταβολή της αμοιβής της φαρμακαποθήκης δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό όριο της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», όπως επίσης ότι η εν λόγω δαπάνη δεν επηρεάζει και την δαπάνη του Οργανισμού για την διάθεση τωνΙατροτεχνολογικών προϊόντων!! 

Οι συντάκτες αυτής της ανακοίνωσης, για πολλοστή φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα, στρέφονται εναντίον των φαρμακοποιών της χώρας, για λόγους που μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να εγείρονται σοβαρά και αναπάντητα ερωτηματικά για τα πραγματικά κίνητρά τους.

 

  

Το είχαν πράξει και προηγουμένως στο ζήτημα της υποτιθέμενης πιστοποίησης των φαρμακοποιών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (!!!) το οποίο... όλως τυχαίως είχαν εφεύρει, ή στο ζήτημα της παροχής της δυνατότητας στον ιατρό να μπλοκάρει την εμπορική ονομασία των ταινιών σακχάρου επί των γνωματεύσεων, αγνοώντας ότι η δαπάνη για τη διάθεση των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία δεν σχετίζεται ουδόλως με τον προϋπολογισμό για τα αναλώσιμα του σακχαρώδους διαβήτη. 

Οι εμμονές αυτές οδηγούν τον πρόεδρο της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ να αδικεί οποιαδήποτε λογική και δίκαιη διεκδίκησή του. Οι ανακοινώσεις των φορέων θα πρέπει να συντάσσονται με υπευθυνότητα και γνώμονα τη Δημόσια Υγεία και τους ασθενείς, χωρίς να επιχειρούν να προκαλέσουν θόρυβο κατά απαράδεκτο και προσβλητικό τρόπο προς τρίτους. 

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, συνεργάζεται με υπευθυνότητα και συμπορεύεται με τους ασθενείς, αγωνιώντας πάντα για τις ανησυχίες τους, τις παροχές τους, την περίθαλψη και τη διασφάλιση στην πρόσβαση στη φαρμακευτική τους αγωγή. Έτσι λίαν προσφάτως υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας. Οφείλει όμως, προασπίζοντας την αξιοπρέπεια των Φαρμακοποιών, να απαντά σε ανυπόστατες ανακοινώσεις, καλώντας τους εκπροσώπους της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ να επικεντρωθούν αποκλειστικά και μόνο στα δικαιώματα και στις διεκδικήσεις αυτών που εκπροσωπούν. Άλλωστε, είναι κοινά παραδεκτό, ότι οι σακχαροδιαβητικοί ασθενείς όλης της χώρας περιβάλουν καθημερινά με την αποδοχή και την εμπιστοσύνη το φαρμακείο τους σε όλα τα μήκη και πλάτη της

Ελλάδος, με το οποίο έχουν συνδεθεί με ισχυρούς δεσμούς αμοιβαίας στήριξης και αυτό αποτελεί την καλύτερη απάντηση στις ευφάνταστες αιτιάσεις των εκπροσώπων τους. 

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 


 

