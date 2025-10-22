2025-10-22 20:26:39

Το 2025 έσπασε όλα τα ρεκόρ και η επιβατική κίνηση. Παρατηρήθηκε αύξηση κατά 5% και συνολικά 840.000 επιβάτες καθημερινά μετακινούνται πλέον με τα μέσαworldenergynews.grΣε συνέντευξη που παραχώρησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ), Θανάσης Κοτταράς, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που εκτελούνται στο δίκτυο του Μετρό της Αθήνας, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, με sidirodromikanea

