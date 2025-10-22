2025-10-22 19:10:48
Φωτογραφία για Δήμος Βερύκιος σε Λιάγκα: «Νομίζεις Γιώργο μου ότι εσύ δεν έχεις δίπλα σου φίδια;»
Στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε ο Δήμος Βερύκιος, όπου προχώρησε σε νέες δηλώσεις με αιχμές για τον χώρο της τηλεόρασης αλλά και τους influencers.

Ο γνωστός δημοσιογράφος ξεκίνησε με ένα σχόλιο για το ενδεχόμενο συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα, αφήνοντας να εννοηθεί πως τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται απίθανο στη μικρή οθόνη.

«Με όλους μπορώ να συνεργαστώ, αλλά το θέμα είναι να περνάς καλά στη δουλειά σου. Φίδια υπάρχουν πολλά. Γιατί νομίζεις Γιώργο μου εσύ δεν έχεις δίπλα σου φίδια;»

Ο γνωστός δημοσιογράφος τόνισε πως δεν τον ενδιαφέρει να κάνει δική του εκπομπή:

«Ποτέ δεν θα ήθελα να κάνω δική μου εκπομπή. Δεν είμαι κεντρικός, είμαι της αεροπορίας, χτυπώ και φεύγω»

Όταν η κουβέντα στράφηκε στην Ιωάννα Τούνη, ο Βερύκιος έδειξε άγνοια για το ποια είναι:

«Ποια είναι η κυρία; Δεν την ξέρω. Ειλικρινά δεν την ξέρω. Τι είναι; Δεν ξέρω»

Δεν παρέλειψε, επίσης, να σχολιάσει συνολικά τον ρόλο των influencers στη σημερινή κοινωνία:

«Τους influencers τους θεωρώ πουλάκια και έχουν ημερομηνία λήξης. Η ζωή είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο θησαυρός της Ορθοδοξίας υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία της Βουλγαρίας – Δικαίωση του αγώνα δεκαετιών της Εκκλησίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο θησαυρός της Ορθοδοξίας υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία της Βουλγαρίας – Δικαίωση του αγώνα δεκαετιών της Εκκλησίας
Συνάντηση του σωματείου μηχανοδηγών της Hellenic Train με Κυρανάκη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συνάντηση του σωματείου μηχανοδηγών της Hellenic Train με Κυρανάκη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Περιπολικό μετέφερε τη Δέσποινα Βανδή: Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα»
«Περιπολικό μετέφερε τη Δέσποινα Βανδή: Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα»
Φάνης Λαμπρόπουλος: Γιώργο, έλα γρήγορα γιατί δεν ξέρω πόσο καιρό θα είμαστε ανοιχτά»
Φάνης Λαμπρόπουλος: Γιώργο, έλα γρήγορα γιατί δεν ξέρω πόσο καιρό θα είμαστε ανοιχτά»
Πάτρα: Πάρκαρε δίπλα στις γραμμές και δεν θα μπορούσαν να κατέβουν οι μπάρες!
Πάτρα: Πάρκαρε δίπλα στις γραμμές και δεν θα μπορούσαν να κατέβουν οι μπάρες!
Πρώτη στη μάχη της prime time η σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»
Πρώτη στη μάχη της prime time η σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»
Σήμερα το τελευταίο αντίο στον σιδηροδρομικό Γιώργο Νίνο
Σήμερα το τελευταίο αντίο στον σιδηροδρομικό Γιώργο Νίνο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Just the Two of Us: Ξεκίνησε η αναζήτηση για τους διαγωνιζόμενους
Just the Two of Us: Ξεκίνησε η αναζήτηση για τους διαγωνιζόμενους
Eurovision 2026: H Josephine πολύ κοντα για την εκπροσωπήσει με την Κύπρο
Eurovision 2026: H Josephine πολύ κοντα για την εκπροσωπήσει με την Κύπρο
«Μαμά – δες»: Αυτή αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής το Σάββατο 25 Οκτωβρίου
«Μαμά – δες»: Αυτή αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής το Σάββατο 25 Οκτωβρίου
Νύχτα αποκαλύψεων: Το έγκλημα στην Φοινικούντα και οι νεεαυ αποκαλύψεις για τον Dr Krueger
Νύχτα αποκαλύψεων: Το έγκλημα στην Φοινικούντα και οι νεεαυ αποκαλύψεις για τον Dr Krueger
Ποια νέα φάρμακα πήραν πράσινο φως για διάθεση στην Ευρώπη
Ποια νέα φάρμακα πήραν πράσινο φως για διάθεση στην Ευρώπη