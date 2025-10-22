2025-10-22 19:10:48

Στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε ο Δήμος Βερύκιος, όπου προχώρησε σε νέες δηλώσεις με αιχμές για τον χώρο της τηλεόρασης αλλά και τους influencers.



Ο γνωστός δημοσιογράφος ξεκίνησε με ένα σχόλιο για το ενδεχόμενο συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα, αφήνοντας να εννοηθεί πως τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται απίθανο στη μικρή οθόνη.



«Με όλους μπορώ να συνεργαστώ, αλλά το θέμα είναι να περνάς καλά στη δουλειά σου. Φίδια υπάρχουν πολλά. Γιατί νομίζεις Γιώργο μου εσύ δεν έχεις δίπλα σου φίδια;»



Ο γνωστός δημοσιογράφος τόνισε πως δεν τον ενδιαφέρει να κάνει δική του εκπομπή:



«Ποτέ δεν θα ήθελα να κάνω δική μου εκπομπή. Δεν είμαι κεντρικός, είμαι της αεροπορίας, χτυπώ και φεύγω»



Όταν η κουβέντα στράφηκε στην Ιωάννα Τούνη, ο Βερύκιος έδειξε άγνοια για το ποια είναι:



«Ποια είναι η κυρία; Δεν την ξέρω. Ειλικρινά δεν την ξέρω. Τι είναι; Δεν ξέρω»



Δεν παρέλειψε, επίσης, να σχολιάσει συνολικά τον ρόλο των influencers στη σημερινή κοινωνία:



«Τους influencers τους θεωρώ πουλάκια και έχουν ημερομηνία λήξης. Η ζωή είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι».



Πηγή: tvnea.com



