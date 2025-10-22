2025-10-22 22:14:05
Φωτογραφία για Παραιτήθηκε το ΔΣ της εταιρείας αστικών συγκοινωνιών της Λισαβόνας μετά τον πολύνεκρο εκτροχιασμό του τραμ ( τελεφερίκ )
Το διοικητικό συμβούλιο της πορτογαλικής εταιρείας αστικών συγκοινωνιών Carris – η οποία διαχειρίζεται λεωφορεία, τραμ και τελεφερίκ στη Λισαβόνα – παραιτήθηκε σήμερα, δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση επιβαρυντικής έκθεσης σχετικά με τα αίτια του εκτροχιασμού του εμβληματικού τελεφερίκ Γκλόρια που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους στις αρχές Σεπτεμβρίου.topontiki.grΟ πρόεδρος της κρατικής εταιρείας
