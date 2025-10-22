Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων ενώνουν τις δυνάμεις τους για το Σχέδιο Δράσης για τους Σιδηρόδρομους Υψηλής Ταχύτητας
2025-10-22 23:39:40
Ανώτερα στελέχη από ολόκληρο τον τομέα των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών της Ευρώπης ζήτησαν ισχυρότερη συνεργασία και συντονισμένες επενδύσεις για την υλοποίηση του επικείμενου Σχεδίου Δράσης για τους Σιδηρόδρομους Υψηλής Ταχύτητας (HSR) της ΕΕ, κατά τη διάρκεια κοινής συνάντησης της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών (CER) και της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων (UIC) sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ