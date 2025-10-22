2025-10-22 23:39:40

Ανώτερα στελέχη από ολόκληρο τον τομέα των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών της Ευρώπης ζήτησαν ισχυρότερη συνεργασία και συντονισμένες επενδύσεις για την υλοποίηση του επικείμενου Σχεδίου Δράσης για τους Σιδηρόδρομους Υψηλής Ταχύτητας (HSR) της ΕΕ, κατά τη διάρκεια κοινής συνάντησης της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών (CER) και της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων (UIC) sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ