Στα πλαίσια της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, πραγματοποιήθηκε στην τάξης μας το πρόγραμμα της ομάδας "ΜΠΟΡΟΥΜΕ", η οποία συνεργάζεται άμεσα με τη UNICEF, που στοχεύει στην εξοικονόμηση των τροφών και στην εκπαίδευση των νέων προς την κατεύθυνση της ισορροπημένης διατροφής. Κάνοντας απλά "Κλικ στη μάθηση" στην παραπάνω εικόνα, βλέπετε ή κατεβάζετε φωτογραφίες από τη δράση

Μπορεί ένας αισθητήρας να φέρει την αλλαγή; Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, οι πόλεις μας γίνονται πιο «έξυπνες» κάθε μέρα. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος "Smart City Innovators: Έξυπνες Πόλεις για ένα Βιώσιμο μέλλον", φτιάχνουμε τον δικό μας «έξυπνο» μικρόκοσμο γεμάτο αυτοματισμούς και τεχνολογικά εργαλεία! Θα πειραματιστούμε με βιοκλιματικές πρακτικές, αισθητήρες, microbit και θα μάθουμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και στην αύξηση της παραγωγικότητας μιας πόλης. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία θα σχεδιάσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με στόχο να ανακαλύψουμε τις «έξυπνες πόλεις» και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για το πρόγραμμα που θα "τρέξουμε" τον επόμενο ενάμιση μήνα, κάνοντας "Κλικ στη μάθηση" στην εικόνα που προηγείται...

