2025-10-23 20:41:43
Φωτογραφία για ΕΡΤ1 – «Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα…»: Η μουσική παράσταση του Διονύση Σαββόπουλου στο «Κύτταρο»
Στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλο θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση το Σάββατο 25.10.2025 στις 19:50, η μουσική παράσταση που έδωσε στο «Κύτταρο» το 2015. 

Οι τηλεθεατές της ΕΡΤ1 έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη συνεργασία του Διονύση Σαββόπουλου με την Ελένη Βιτάλη, σε μια μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το «Κύτταρο». Ένα θέατρο τραγουδιών με τη σφραγίδα του Διονύση Σαββόπουλου, όπως μόνο εκείνος ήξερε να φτιάχνει για να ψυχαγωγεί.

Πηγή: tvnea.com
Ετεοκλής Παύλου: «Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τον ΑΝΤ1» – Το σχόλιό του για τη δήλωση του Γιώργου Λιάγκα
«Μια νύχτα μόνο»: Γνωρίστε τους τέσσερις βασικούς χαρακτήρες
Η ΕΡΤ αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο με συναυλίες και αφιερώματα σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ERTFLIX
Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος: Ο «Νιόνιος» που σημάδεψε την ελληνική μουσική σκηνή
Σμαράγδα Καρύδη: Θα μπορούσε να πάει κι άλλο το τηλεπαιχνίδι στην ΕΡΤ1, αλλά...
Η μουσική υπόκρουση στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1: Θεαματικότητα ή απόσπαση προσοχής;
Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» ανοίγει τις πόρτες του - Πάρτε μια πρώτη γεύση των χαρακτήρων που αποτελούν την ψυχή του ξενοδοχείου
«Ο Δικαστής»: Οι δύο γυναίκες σε αντίθετες πλευρές του νόμου
Ο ΑΝΤ1 ξαναρίχνει το φταίξιμό του — και πάλι προς τη λάθος κατεύθυνση
Μύθοι και Αλήθειες Για Τον Πελοποννησιακό Σιδηρόδρομο
Ξάνθη: Στιγμές στην κάμαρα του Μάνου… Ένα άρωμα αρχοντικής ζωής -Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
Τροποποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων- Συμπεριλαμβάνεται και το τετραδύναμο αντιγριπικό εμβόλιο
