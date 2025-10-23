2025-10-23 20:41:43

Στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλο θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση το Σάββατο 25.10.2025 στις 19:50, η μουσική παράσταση που έδωσε στο «Κύτταρο» το 2015.



Οι τηλεθεατές της ΕΡΤ1 έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη συνεργασία του Διονύση Σαββόπουλου με την Ελένη Βιτάλη, σε μια μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το «Κύτταρο». Ένα θέατρο τραγουδιών με τη σφραγίδα του Διονύση Σαββόπουλου, όπως μόνο εκείνος ήξερε να φτιάχνει για να ψυχαγωγεί.



Πηγή: tvnea.com



