2025-10-23 20:41:43
Φωτογραφία για Το «Τσαντίρι» επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στο MEGA - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο έχει ξεκινήσει. Η αυλαία ανοίγει την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 21:00, στο MEGA. 

Το «Τσαντίρι» επιστρέφει για δεύτερη σεζόν με στόχο να προσφέρει το καθιερωμένο δίωρο γέλιου, αλλά και προβληματισμού στους τηλεθεατές. Στην πρώτη «καλησπέρα» της σεζόν, ο Λάκης Λαζόπουλος θα έχει μαζί του στη σκηνή τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οι δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες αναλαμβάνουν να δώσουνρυθμό και μελωδία στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Ο δημιουργός θα έχει φυσικά στο πλευρό του, όπως πάντα, αγαπημένους καλλιτέχνες, στους οποίουςεμπιστεύεται τα κείμενά του όλα αυτά τα χρόνια και μαζίπροσθέτουν μια πινελιά Επιθεώρησηςστην εκπομπή του MEGA.

Με όχημα τη σάτιρα και εργαλεία τη διεισδυτική του ματιά –αλλά και τις νέες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης– ο Λάκης Λαζόπουλος αναλαμβάνει να καθρεφτίσει την κοινωνία και να ενσαρκώσει τα 1.000 πρόσωπα της επικαιρότητας.

Η σάτιρα βρίσκει και φέτος τηλεοπτική στέγη. Πρεμιέρα για το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στις 21:00, μόνο στο MEGA.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Μια νύχτα μόνο»: Γνωρίστε τους τέσσερις βασικούς χαρακτήρες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Μια νύχτα μόνο»: Γνωρίστε τους τέσσερις βασικούς χαρακτήρες
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/10/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/10/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Μια νύχτα μόνο»: Προγραμματισμός έκπληξη για τη νεα σειρά του MEGA - Πότε θα προβάλεται;
«Μια νύχτα μόνο»: Προγραμματισμός έκπληξη για τη νεα σειρά του MEGA - Πότε θα προβάλεται;
Πρεμιέρα για την νέα εταιρεία παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών του Ομίλου Antenna, Iconic Films
Πρεμιέρα για την νέα εταιρεία παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών του Ομίλου Antenna, Iconic Films
Πρωινή «μάχη» στην ενημέρωση: Στην κορυφή το Κοινωνία ώρα MEGA - Απίστευτο μονοψήφιο για το Καλημέρα Ελλάδα
Πρωινή «μάχη» στην ενημέρωση: Στην κορυφή το Κοινωνία ώρα MEGA - Απίστευτο μονοψήφιο για το Καλημέρα Ελλάδα
«ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ»: Πώς βρίσκει τους ήρωες η 6η σεζόν της σειράς;
«ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ»: Πώς βρίσκει τους ήρωες η 6η σεζόν της σειράς;
«Ο ΓΙΑΤΡΟΣ» επιστρέφει με νέα επεισόδια - Ποια μέρα και ώρα θα παίζει;
«Ο ΓΙΑΤΡΟΣ» επιστρέφει με νέα επεισόδια - Ποια μέρα και ώρα θα παίζει;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΡΤ1 – «Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα…»: Η μουσική παράσταση του Διονύση Σαββόπουλου στο «Κύτταρο»
ΕΡΤ1 – «Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα…»: Η μουσική παράσταση του Διονύση Σαββόπουλου στο «Κύτταρο»
Ετεοκλής Παύλου: «Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τον ΑΝΤ1» – Το σχόλιό του για τη δήλωση του Γιώργου Λιάγκα
Ετεοκλής Παύλου: «Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τον ΑΝΤ1» – Το σχόλιό του για τη δήλωση του Γιώργου Λιάγκα
«Ο Δικαστής»: Οι δύο γυναίκες σε αντίθετες πλευρές του νόμου
«Ο Δικαστής»: Οι δύο γυναίκες σε αντίθετες πλευρές του νόμου
Ο ΑΝΤ1 ξαναρίχνει το φταίξιμό του — και πάλι προς τη λάθος κατεύθυνση
Ο ΑΝΤ1 ξαναρίχνει το φταίξιμό του — και πάλι προς τη λάθος κατεύθυνση
Μύθοι και Αλήθειες Για Τον Πελοποννησιακό Σιδηρόδρομο
Μύθοι και Αλήθειες Για Τον Πελοποννησιακό Σιδηρόδρομο