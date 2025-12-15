2025-12-15 21:24:13

Το 28ο κεφάλαιο αναφέρεται στις εξισώσεις όπου ο άγνωστος είναι παράγοντας ενός γινομένου. Κάντε "Κλικ στη μάθηση" παρακάτω για να δείτε πώς λύνουμε τέτοιου είδους εξισώσεις Εξισώσεις (Θ. Αρβανιτίδης)



Παρουσίαση κεφαλαίου (Α. Χαραλάμπους)



Βιντεομάθημα κεφαλαίου (Γ. Σουδίας)



Φύλλο εργασίας (για εκτύπωση) (Α. Χαραλάμπους)



Μικροπειράματα και διαδραστικά παιχνίδια:



Μικροπείραμα 1



Μικροπείραμα 2



Μικροπείραμα 3



Μικροπείραμα 4



Διαδραστικό παιχνίδι 1



Διαδραστικό παιχνίδι 2



Διαδραστικό παιχνίδι 3 (aaamath.com)



Διαδραστικό παιχνίδι 4 (aaamath.com)



Εκφράζοντας μεταβλητές (arcademics.com)



Παρουσίαση και βίντεο κεφαλαίου:



Από τον Γ. Φερεντίνο.

