Αφού είδαμε με ποιους τρόπους τα μικρόβια και οι παθογόνοι μικροοργανισμοί εισέρχονται στον οργανισμό μας, στο ΦΕ2 "Πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών" θα μάθουμε πώς αντιμετωπίζουμε μια λοίμωξη, όταν αυτή εκδηλωθεί. Κάντε "Κλικ στη μάθηση" παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες Πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών (1) (Εγκύκλιος Παιδεία)



Πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών (2) (Εγκύκλιος Παιδεία)



Παρουσίαση ΦΕ (Θ. Αρβανιτίδης)



Το ΦΕ συμπληρωμένο (Θ. Αρβανιτίδης)



Τι πρέπει να ξέρεις για τα εμβόλια (Φωτόδεντρο - ανοίγει με flashplayer_32_sa_debug)



Τα εμβόλια στη μάχη κατά των λοιμωδών νόσων (iatronet.gr)



Εμβόλια στα παιδιά (paidiatros.com)



Η ιστορία των αντιβιοτικών (Φωτόδεντρο - ανοίγει με flashplayer_32_sa_debug)



Για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών (ΕΟΦ)



Παρουσίαση και βίντεο ΦΕ:



Από τον parkouk.

