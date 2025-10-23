2025-10-23 22:06:28
Φωτογραφία για Φυσική Στ΄ τάξης - Ενότητα Μεταδοτικές ασθένειες - Φύλλο Εργασίας 2
Αφού είδαμε με ποιους τρόπους τα μικρόβια και οι παθογόνοι μικροοργανισμοί εισέρχονται στον οργανισμό μας, στο ΦΕ2 "Πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών" θα μάθουμε πώς αντιμετωπίζουμε μια λοίμωξη, όταν αυτή εκδηλωθεί. Κάντε "Κλικ στη μάθηση" παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες Πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών (1) (Εγκύκλιος Παιδεία)

Πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών (2) (Εγκύκλιος Παιδεία)

Παρουσίαση ΦΕ (Θ. Αρβανιτίδης)

Το ΦΕ συμπληρωμένο (Θ. Αρβανιτίδης)

Τι πρέπει να ξέρεις για τα εμβόλια (Φωτόδεντρο - ανοίγει με flashplayer_32_sa_debug)

Τα εμβόλια στη μάχη κατά των λοιμωδών νόσων (iatronet.gr)

Εμβόλια στα παιδιά (paidiatros.com)

Η ιστορία των αντιβιοτικών (Φωτόδεντρο - ανοίγει με flashplayer_32_sa_debug)

Για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών (ΕΟΦ)

Παρουσίαση και βίντεο ΦΕ:

Από τον parkouk.
klikstimathisi
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναβάλλεται η δράση ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού από τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναβάλλεται η δράση ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού από τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου
Σχολική ζωή: Δράσεις της τάξης μας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σχολική ζωή: Δράσεις της τάξης μας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σχολική ζωή: Δράσεις της τάξης μας
Σχολική ζωή: Δράσεις της τάξης μας
Μαθηματικά Στ΄ τάξης - Ενότητα Α΄ - Κεφάλαιο 14
Μαθηματικά Στ΄ τάξης - Ενότητα Α΄ - Κεφάλαιο 14 "Είμαστε και οι πρώτοι!"
5 βασικά σημεία που γνωρίζουμε για την κβαντική φυσική
5 βασικά σημεία που γνωρίζουμε για την κβαντική φυσική
Συντάξεις: Πότε θα δίδεται η προσαύξηση στους εργαζόμενους συνταξιούχους - Τι εξετάζει το υπουργείο Εργασίας [πίνακες]
Συντάξεις: Πότε θα δίδεται η προσαύξηση στους εργαζόμενους συνταξιούχους - Τι εξετάζει το υπουργείο Εργασίας [πίνακες]
Γλώσσα Ε΄ τάξης: Ενότητα 16
Γλώσσα Ε΄ τάξης: Ενότητα 16 "Αθλήματα - σπορ" - μάθημα 3ο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/10/2025)
Το «Τσαντίρι» επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στο MEGA - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το «Τσαντίρι» επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στο MEGA - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Μια νύχτα μόνο»: Γνωρίστε τους τέσσερις βασικούς χαρακτήρες
«Μια νύχτα μόνο»: Γνωρίστε τους τέσσερις βασικούς χαρακτήρες
ΕΡΤ1 – «Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα…»: Η μουσική παράσταση του Διονύση Σαββόπουλου στο «Κύτταρο»
ΕΡΤ1 – «Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα…»: Η μουσική παράσταση του Διονύση Σαββόπουλου στο «Κύτταρο»
Ετεοκλής Παύλου: «Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τον ΑΝΤ1» – Το σχόλιό του για τη δήλωση του Γιώργου Λιάγκα
Ετεοκλής Παύλου: «Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τον ΑΝΤ1» – Το σχόλιό του για τη δήλωση του Γιώργου Λιάγκα