Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 13 Οκτωβρίου 2025 νέο κανονισμό οικοσχεδιασμού (ecodesign) που φέρνει «κοινό φορτιστή» στα εξωτερικά τροφοδοτικά (External Power Supplies, EPS). Οι κατασκευαστές έχουν μεταβατική περίοδο τριών ετών· η εφαρμογή ξεκινά στο τέλος του 2028. Ο στόχος είναι μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα, μείωση κόστους και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, όλα τα USB τροφοδοτικά που θα κυκλοφορούν στην ΕΕ θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μία θύρα USB-C και να λειτουργούν με αποσπώμενα καλώδια.

Ο κανονισμός εισάγει και νέο λογότυπο «κοινού φορτιστή» (Common Charger logo), ώστε οι καταναλωτές να αναγνωρίζουν εύκολα συμβατές μονάδες. Τα τροφοδοτικά θα φέρουν σήμανση στη θύρα εξόδου με τη μέγιστη συνεχόμενη ισχύ που υποστηρίζουν, ενώ απαγορεύονται τα «συγκολλημένα» καλώδια Type-C, για να αποφεύγεται η πρόωρη απόρριψη λόγω φθοράς καλωδίου. Για τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, όπως routers, απαιτείται ενισχυμένη προστασία υπέρτασης.

Το πεδίο καλύπτει EPS, ασύρματους φορτιστές και βάσεις ασύρματης φόρτισης, καθώς και τα ίδια τα καλώδια USB-C. Τα USB-C καλώδια ορίζονται με ονομαστική ισχύ 60 W ή 240 W και επιβάλλεται σήμανση στον σύνδεσμο με τη μέγιστη ισχύ που υποστηρίζεται, ώστε να αποφεύγονται παραπλανητικά «peak» νούμερα. Παράλληλα παραπέμπονται ρητά οι νεότερες προδιαγραφές του USB-IF, δηλαδή USB Power Delivery 3.2 (Rev 3.2, v1.1) και USB Type-C Cable & Connector Spec 2.4 (Οκτώβριος 2024).

Υπάρχουν και εξαιρέσεις: ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε συσκευές αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), σε τροφοδοτικά ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σε προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για μέσα μεταφοράς ή εγκαθίστανται μόνιμα, ενώ ορισμένες κατηγορίες με ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας εξαιρούνται από τις διατάξεις διαλειτουργικότητας.

Πέρα από τη διαλειτουργικότητα, αναβαθμίζονται και τα ενεργειακά κριτήρια: αυστηρότερα κατώφλια απόδοσης και νέα απαίτηση αποδοτικότητας στο 10% φορτίο. Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι αλλαγές θα εξοικονομήσουν περίπου 3% της κατανάλωσης ενέργειας στον κύκλο ζωής των EPS έως το 2035 και ~100 εκατ. € ετησίως για τους καταναλωτές, μειώνοντας παράλληλα εκπομπές αερίων και ρύπων.

Η νέα δέσμη συμπληρώνει την υφιστάμενη «λύση κοινού φορτιστή» που επιβάλλει USB-C σε κατηγορίες ραδιοεξοπλισμού (smartphones, tablets, laptops), ευθυγραμμίζοντας πλέον και τα ίδια τα τροφοδοτικά με κοινές προδιαγραφές θυρών, καλωδίων και σήμανσης. Στην πράξη, ένα ποιοτικό USB-C τροφοδοτικό και «σωστό» καλώδιο θα καλύπτουν περισσότερες συσκευές, με σαφέστερη πληροφόρηση για ισχύ και ταχύτερη επιλογή από τον χρήστη.

Οι λεπτομέρειες υλοποίησης του λογοτύπου «κοινού φορτιστή» και ορισμένα δοκιμαστικά πρότυπα θα οριστικοποιηθούν με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα και την εναρμόνιση των σχετικών προτύπων IEC/USB-IF. Ωστόσο, ο κορμός των υποχρεώσεων — USB-C θύρα, αποσπώμενα καλώδια, σήμανση ισχύος — έχει πλέον οριστεί.

