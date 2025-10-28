Διάσημο ιστορικό τρένο εγκαινιάζει νέα πολυτελή διαδρομή σε όλη την Ευρώπη - κόστος από 8.600 λίρες ανά άτομο
2025-10-28 16:09:28
Ένα από τα πιο πολυτελή τρένα με κρεβάτια στον κόσμο ανακοίνωσε μια νέα διαδρομή σε όλη την Ευρώπη - αλλά τα εισιτήρια για το διαβόητα πολυτελές ταξίδι δεν είναι φθηνά.msn.comΤο Venice Simplon-Orient-Express θα ξεκινήσει τη νέα του υπηρεσία από το Παρίσι προς την ακτή Αμάλφι της Ιταλίας στις 4 Μαΐου 2026.Εκτός από τη διαμονή τους στο πολυτελές τρένο - γνωστό για την πεντάστερη εξυπηρέτησή του, sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑναζητώντας ονόματα Μακεδονομάχων σιδηροδρομικών.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ