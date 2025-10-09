2025-10-09 16:40:39

πηγή: Υπουργείο Ενέργειας Το υπουργείο Ενέργειας, το υπουργείο Μεταφορών της Βουλγαρίας, η Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρομικών Υποδομών (NRIC), ο Διαχειριστής Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ESO) της χώρας και η θυγατρική της ESO Charge συνεργάστηκαν για την κατασκευή σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) σε σιδηροδρομικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ