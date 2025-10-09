2025-10-09 16:40:39
Φωτογραφία για Η Βουλγαρία θα κατασκευάσει φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων σε σιδηροδρομικούς σταθμούς
πηγή: Υπουργείο Ενέργειας Το υπουργείο Ενέργειας, το υπουργείο Μεταφορών της Βουλγαρίας, η Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρομικών Υποδομών (NRIC), ο Διαχειριστής Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ESO) της χώρας και η θυγατρική της ESO Charge συνεργάστηκαν για την κατασκευή σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) σε σιδηροδρομικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σε νέα μέρα το Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σε νέα μέρα το " Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ" - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Η Ισπανία ξεκινά μαζικές εκπτώσεις στα σιδηροδρομικά ταξίδια σε όλη τη χώρα – με εισιτήρια από 9 ευρώ.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Ισπανία ξεκινά μαζικές εκπτώσεις στα σιδηροδρομικά ταξίδια σε όλη τη χώρα – με εισιτήρια από 9 ευρώ.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Πολωνία σχεδιάζει να κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή ευρωπαϊκού εύρους προς την Οδησσό για να ανοίξει την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα
Η Πολωνία σχεδιάζει να κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή ευρωπαϊκού εύρους προς την Οδησσό για να ανοίξει την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα
Η Βουλγαρία στην καρδιά του νέου διαδρόμου της ΕΕ που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία - Καθοριστικός ο ρόλος του σιδηροδρόμου
Η Βουλγαρία στην καρδιά του νέου διαδρόμου της ΕΕ που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία - Καθοριστικός ο ρόλος του σιδηροδρόμου
Βουλγαρία:Δύο κορίτσια πήδηξαν από ένα κινούμενο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Κλισούρας
Βουλγαρία:Δύο κορίτσια πήδηξαν από ένα κινούμενο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Κλισούρας
Βουλγαρία: Η κυβέρνηση ανοίγει τις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές για ξένους μεταφορείς
Βουλγαρία: Η κυβέρνηση ανοίγει τις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές για ξένους μεταφορείς
Νότια Κορέα: 2 νεκροί και 5 τραυματίες όταν τρένο χτύπησε σιδηροδρομικούς εργάτες στο Τσεόνγκντο
Νότια Κορέα: 2 νεκροί και 5 τραυματίες όταν τρένο χτύπησε σιδηροδρομικούς εργάτες στο Τσεόνγκντο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον Κωνσταντίνο Ζούλα - Ποιός αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής του ομίλου;
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον Κωνσταντίνο Ζούλα - Ποιός αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής του ομίλου;
Μπέττυ Μαγγίρα: Αν είχα πικρία, δεν θα επέστρεφα στον όμιλο του ΑΝΤ1...
Μπέττυ Μαγγίρα: Αν είχα πικρία, δεν θα επέστρεφα στον όμιλο του ΑΝΤ1...
Γιατί τα κανάλια προτιμούν νέες εκπομπές αντί για επαναλήψεις σειρών
Γιατί τα κανάλια προτιμούν νέες εκπομπές αντί για επαναλήψεις σειρών
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (8/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (8/10/2025)
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 8/10/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 8/10/2025