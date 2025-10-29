2025-10-29 08:13:46
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τοποθετήθηκε σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν τη στατική επάρκεια του σταθμού «Μοναστηράκι» του ΗΣΑΠ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών επέκρινε την εφημερίδα «Τα Νέα» για το πρωτοσέλιδο που παρουσίαζε υποτιθέμενο πρόβλημα στατικότητας στον εν λόγω σταθμό.«Πρόκειται για μία συστηματική προσπάθεια πλήρους απαξίωσης των ΜΜΜ», ανέφερε ο κ. Κυρανάκης στο Real FM, sidirodromikanea
Κ. Κυρανάκης: Δεν δώσαμε έγκριση για μετατροπή σε ποδηλατόδρομο της σιδηροδρομικής γραμμή Πελοποννήσου
Μια συγκινητική προσπάθεια πατέρα και γιου. Πήγαιναν από σταθμο σε σταθμο για καλό σκοπό
Ανατροπή στην Κύπρο – Το ΡΙΚ διαψεύδει τα δημοσιεύματα για τη Ζόζεφιν και τη Eurovision 2026
Απάντηση Π.Φ.Σ. στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) σχετικά με το πρόσφατο Δελτίο Τύπου τους
Η Hellenic Train ενημερώνει σχετικά με την ακινητοποίηση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν πριν τα 62 στον ιδιωτικό τομέα - Τι ισχύει για μητέρες με ανήλικο και γυναίκες με 25ετία [πίνακες]
ΤΖΕΪΜΣ ΑΡΝΤΙΝ: «Έφτιαξα ένα μεγάλο σετ τρένων στην πίσω αυλή μου»
Βέρνερ φον Μπράουν και απλή Φυσική
H Φυσική υπό το άγρυπνο βλέμμα του Hitler
Ασφάλεια των Ψηφιακών Σιδηροδρόμων της Ευρώπης: Μαθήματα από το Παγκόσμιο Φόρουμ για το 2025