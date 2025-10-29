2025-10-29 08:13:46

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τοποθετήθηκε σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν τη στατική επάρκεια του σταθμού «Μοναστηράκι» του ΗΣΑΠ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών επέκρινε την εφημερίδα «Τα Νέα» για το πρωτοσέλιδο που παρουσίαζε υποτιθέμενο πρόβλημα στατικότητας στον εν λόγω σταθμό.«Πρόκειται για μία συστηματική προσπάθεια πλήρους απαξίωσης των ΜΜΜ», ανέφερε ο κ. Κυρανάκης στο Real FM, sidirodromikanea

